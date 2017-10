Lázár: lesz nyugdíjprémium novemberben

A Miniszterelnökséget vezető miniszter ezt azzal indokolta, hogy a gazdaság jól teljesít, a közös sikerből és teljesítményből pedig a nyugdíjasoknak is részesülniük kell.



A 2010 óta hozott döntéseket értékelve azt mondta: bevált a rezsicsökkentés és sikerült megőrizni a nyugdíjak vásárlóértékét.



Közölte: a tavaszi nyugdíjemelés után novemberben egyösszegű korrekció jön a törvénynek megfelelően, emellett pedig nyugdíjprémium is lesz.



Arról is beszámolt: dolgoznak azon, hogy decemberben Erzsébet-utalványt is kaphassanak az érintettek, ez a következő hónapok gazdasági adatain múlik.



Lázár János a versenyképesség javítása miatt fontosnak ítélte, hogy ne csak olcsó legyen a gáz és az áram a lakosság és a vállalkozások számára, hanem azt is, hogy mennyi idő alatt lehet áramot vagy gázt vásárolni, hogyan lehet kapacitást növelni, kiépíteni, hozzáférni. A kormány minden akadályt próbál ezen területen lebontani - emelte ki.



A tárcavezető közölte azt is, hogy a 2030-ig terjedő időszakban 600-800 milliárd forint többletforrást áldoznak a turizmusra, ami a növekedés záloga lesz. Ma a GDP 9-10 százalékát ez a turizmus adja, a kormány 16-17 százalékig növelné ezt a részesedést - fejtette ki, megjegyezve: az ágazatban még vannak tartalékok.



Mint mondta, a turisztikai ügynökségek által kijelölt fejlesztési irányokra fókuszálnak, az első pályázati felhívás pedig a napokban jelenik meg, ez a kis panziók számára teszi lehetővé a fejlesztést.



A kabinet és a református egyház között szerdán aláírt átfogó megállapodásról a miniszter azt mondta: a kormány támogatja a történelmi egyházakat óvoda-, iskolafenntartásban, szociális feladataik ellátásában. A mostani megállapodás megerősíti: az államnak érdeke, hogy a református egyház sikerrel végezze a munkáját - tette hozzá.



A kabinetdöntéseket ismertetve kifejtette: innovációs központ létesül Debrecenben; támogatják a Magyar Művészeti Akadémiát egy építészeti múzeum felépítésében; jelentősen megemelik a házi- és fogorvosi praxisvásárlási támogatás keretösszegét - és készek minden jelentkezőt támogatni -; továbbá a kormány jóváhagyta, hogy az adóhivatal lássa el az állam oldaláról felmerülő követelésekkel kapcsolatos feladatokat.



Arról is beszámolt, hogy a kormány vizsgálja a Czeglédy-ügyben károsult diákok megsegítésének lehetőségét.



Orbán Viktor miniszterelnök azt kérte Varga Mihály nemzetgazdasági minisztertől, vizsgálja meg a Magyarországi Diákvállalkozások Országos Érdekképviseleti Szövetségének (DiákÉSZ) kérését az ügyben, és lehetőség szerint segítsenek a károsult diákoknak, akiknek pontos számát egyelőre nem tudják - tájékoztatott a Miniszterelnökség vezetője, jelezve: 100 százalékos kártérítésre törekszik a kormány, és heteken belül szeretnének pontot tenni az ügyre.



A DiákÉSZ a napokban levélben fordult Orbán Viktorhoz és Kövér László házelnökhöz azért, hogy segítsék a Czeglédy Csaba (Éljen Szombathely!-MSZP-DK-Együtt) szombathelyi önkormányzati képviselő cége által megkárosított diákok állami kártalanítását, valamint segítsenek visszaállítani a közbizalmat az iskolaszövetkezeti piac iránt.



A Czeglédy-ügyet az MSZP és a DK közös bűnügyének nevezte Lázár János.



A tárcavezető a személyes jövőjét firtató kérdéseket a "politikai üresjáratnak" tulajdonította, mint mondta, az újságírók "túlhabosítják ezt a történetet". Megfogalmazta azt is, hogy "a Fidesz az egy vaskos politikai erő, tagsággal, igen jelentős mennyiségű szavazóval és egy miniszterelnök-jelölttel. A másik oldalon meg jó néhány miniszterelnök-jelölt, és se tagság, se szavazó".



Botka László miniszterelnök-jelölti visszalépését - fideszes politikusként és nem a kormány nevében - úgy kommentálta: szomorú, hogy ide jutott a baloldal, a szociáldemokrata és magyar baloldali hagyományoknak méltó képviseletére szükség lenne. "De hát ez olyan dolog, hogy Botka el, Gyurcsány be a színpadra, a műsor meg megy tovább" - jegyezte meg, hozzátéve: szerinte Gyurcsány Ferenc visszafoglalja az MSZP-t és a baloldalt.



Egy másik felvetésre az operetthez hasonlította a magyar politikát, utalva a "Botka-távozásra" és a "Gyurcsány-fellépésre", valamint a "veszprémi hajnalokra". Simicska Lajos nagyvállalkozó utóbbi akcióját úgy kommentálta: azt tartja helyesnek, hogy ha valakinek vagyona vagy tehetsége van, azt az ország javára használja, nem pedig mások ellen folytat hadjáratot.



A Fidesz fontos törekvéseként fogalmazta meg, hogy az ország vérnyomása ne 180/120, hanem 120/80 legyen Szeretné, ha mindenki megnyugodna egy kicsit - mondta.



A kormánypárt értelmiségi szavazói egy részének elvesztésére vonatkozó kérdésre Lázár János úgy reagált: vannak olyan értelmiségi barátai, akik komoly kételyeket fogalmaznak meg azzal kapcsolatban, hogy még egyszer elmennek-e és a Fideszre szavaznak-e. Arra a kérdésre, hogy ez miért lehet így, azt válaszolta: "mert nyolc éve kormányzunk, és abban volt jó is, és volt, ami nem olyan jól sikerült".



Egy másik kérdésre teljességgel kizártnak nevezte, hogy Alkotmányvédelmi Hivatal politikai nyomásra adta volna át a kémkedés gyanújába keveredett Kovács Béla ügyét az ügyészségnek. Ez egy olyan ügy, ami utána vádemelési szakba jutott - tette hozzá, jelezve: a nyomozásnak több iránya is volt, ami alkalmas volt a bűncselekmény gyanújának mérlegelésére, azt adták át.



A miniszter a Mol újbudai felhőkarcolójával kapcsolatos kérdésre azon véleményének adott hangot, hogy Budapesten a Bazilikánál magasabb épület megépítésére nincs szükség, érték, ha nincs magasház. A tervezett 120 méteres épület tájseb lesz - jegyezte meg, hozzátéve: a kormánynak nincs jogi lehetősége, hogy beleszóljon a megvalósításba.