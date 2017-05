Lázár: két éven belül a GDP 5 százalékára növelné a kormány a családtámogatások összegét

Lázár János miniszter szerint százmilliárd forint lehet a miniszterelnök által csütörtökön bejelentett, a gyermekvállalást ösztönző akcióterv jövő évi költsége.A Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtökön Budapesten sajtótájékoztatón kérdésre azt mondta, az intézkedések egy része, a diákhitel csökkentése, illetve a jelzálog-jóváírás 2018-tól lesz érvényes.Egy másik kérdésre hozzátette: a parlament 2018-ig meghatározta a kétgyermekes családok adókedvezményét. Az a kérdés, hogy 2019 után mi fog történni: bővíteni fogják a kétgyermekes és a háromgyermekes családok adókedvezményét is - mondta.Lázár János szólt arról is, a kormány támogatta, hogy ötvenezer forintos nyugdíjkiegészítést kapjon havonta az a szülő, aki 20 éve folyamatosan ápolási díjat kap, mert súlyosan beteg gyermekét otthon gondozza.A kormány célja, hogy a GDP jelenlegi 4,6 százalékáról két éven belül 5 százalékra növelje a családtámogatások összegét - közölte a Miniszterelnökséget vezető miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján. Lázár János elmondta: azt szeretnék elérni 2030-ra, hogy akik gyermeket vállalnak, azok több mint két gyermekben gondolkodjanak; erre szeretnék biztatni a magyar fiatalokat.Rámutatott: ha a jelenlegi tendenciák maradnak, akkor belátható időn belül a munkaképes lakosság jelentősen csökken Magyarországon. Ezért szeretnék több mint 30 ezerrel növelni a megszületendő gyermekek számát - jelezte a miniszter, aki hangsúlyozta: minden olyan fiatalt támogatni szeretnének, aki gyermeket vállal és akar nevelni.Lázár János, aki szintén ismertette a kormányfő által délelőtt bejelentett intézkedéseket, azt ígérte: a kormány még számos lépésre szánja el magát, amivel növelni szeretnék a családbarát környezet jellegét.A Miniszterelnökséget vezető miniszter értékelése szerint Európában soha nem volt ilyen rossz a biztonsági helyzet, vége "a boldog békeidőknek", a terrorizmus bármelyik európai ország életében hétköznapi veszélyt jelent. Lázár János szokásos csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján azt mondta, a manchesteri merénylet az Európa elleni terrorcselekmények történetében új fejezetet jelent, mivel korábban gyerekeket nem vettek célba.A miniszter közölte, Magyarországon nem kell fokozni a terrorkészültséget, de a nagyobb rendezvények nagyobb odafigyelést, biztosítást igényelnek.Lázár János hangsúlyozta, fontos, hogy a határokat az európai tagállamok képesek legyenek megvédeni. Elképzelhetetlen, megengedhetetlen, hogy ebben a biztonsági helyzetben Európa határain bárki is ellenőrizetlenül lépjen be - tette hozzá.Elmondta, az európai határokat szigorúbban kell ellenőrizni, sőt bizonyos esetekben helyes, ha a határokat le is zárják.A cél, hogy 2020-ra a GDP egy százalékáról két százalékra emeljék az ország katonai, védelmi kiadásait - mondta Lázár, majd hozzátette, hogy jelenleg ez 400 milliárd forintot jelent, 2020-ra növekvő GDP mellett 1000 milliárd forint lehet a katonai költségvetés.A miniszter azt mondta, a honvédség létszámát növelik és technikai fejlesztéseket hajtanak végre ebből az összegből. Már az idén megkezdődik új katonai képességek fejlesztése - jelezte.