Lázár is megszólalt a zaklatásokkal kapcsolatban

A zaklatási ügyeket illetően a kormányzatban és a kormánypártokban az emberi méltóságot tartják a legfontosabbnak, ami ez esetben az áldozatok védelmét jelenti - mondta a Miniszterelnökséget vezető Lázár János csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



A miniszter kiemelte: a magánviszonyokban ugyan a kormánynak nincs helye és keresnivalója, de fontos állást foglalni.



Közölte: a leghatározottabban elutasítják az erőszak minden megnyilvánulását és a hatalommal való visszaélés minden formáját.



Kérdésre elmondta: az áldozatok az elmúlt években nem tettek bejelentést "érthető okoknál fogva", ez a személyes döntésük, és a magánszféra olyan része, amelyet illetően a kormánynak beavatkozási lehetősége nincs. Mindazonáltal a jog megfelelő védelmet biztosít, ha az áldozat él ezzel, mert ahol eljárás indul, ott van valamiféle eredmény - vélekedett. Hozzátette: ha az áldozatok oldaláról felmerül az igény jogszabály-módosításra, akkor azt mérlegelik, azonban minden eset más.



A miniszter a tájékoztatón gratulált a Fidesszel szövetséges Magosznak az agrárkamarai választáson elért győzelméhez és kiemelte, hogy a korábbi 10 ezerrel szemben 47 ezer 500-an voksoltak. Értékelése szerint a kis- és közepes birtokosok képviselete győzött a nagybirtokosokéval szemben. Lázár János működőképes modellnek nevezte, hogy egy szakmai csoport kidolgozza saját programját és a kormány emögé áll.



Azt is megerősítette, hogy a miniszterelnök utasította a belügyminisztert és az emberi erőforrások miniszterét a téli hajléktalanellátás megszervezésére. Célként jelölte meg, hogy annyi szálláshely legyen, ahány hajléktalan, senki nem maradhat ellátatlanul. Kitért arra is, hogy november 15-én életbe lép a kilakoltatási moratórium és elindul a szociális tűzifaprogram is, utóbbiban 4 milliárd forintot biztosítanak 2255 önkormányzatnak.



Lázár János arról is beszámolt, hogy az Európai Bizottság kedvezően módosította a Magyarország 2017-es és 2018-as gazdasági növekedésére vonatkozó előrejelzéseket. Ezt óriási eredményként értékelte, jelezve: a szeptemberi adatok is azt mutatják, hogy a magyar gazdaság jól fejlődik.



Egy kérdésre azt is elmondta, hogy jövőre minden beruházás elkészül a budai Várban, ami jelenleg folyamatban van. A Várkert Bazár műszaki problémáit érintő sajtóhírekre pedig úgy reagált: kérte, hogy ha érvényesíthető a garancia, akkor éljenek vele, ha nem, akkor pedig javítsák ki a hibákat.



A minisztert megkérdezték a közlekedési múzeum fejlesztéséről is, amire válaszul közölte: a Városligetben nem szabad gigantikus épületet építeni, ezért döntöttek arról, hogy két helyszínen helyezik el a tárgyakat, eszközöket. A nagy méretűekre az Eiffel épületegyüttes ajánlották fel, végső döntés a helyszínről még nem született.



A 3-as metró nyolc állomásának akadálymentesítését firtató kérdésre azt felelte: a kormány 2010 óta minden fővárosi fejlesztést támogatott, ehhez a beruházáshoz is maximálisan hozzájárult - 137 milliárd forintot biztosított -, ugyanakkor az akadálymentesítés az önkormányzatok kötelessége. Az állam odaadta azt a pénzt, amit odaadhatott, ehhez hozzájárultak azok is, akik nem Budapesten élnek - mondta, hozzátéve: a fővárosnak van saját költségvetése, bevétele, semmi nem tiltja, hogy a saját pénzéből ezt megcsinálja. Nagy költségvetéssel dolgozó önkormányzatokról van szó, több 100 milliárd forint önkormányzati megtakarítás áll bankszámlákon, nemcsak a kormánytól kell kérni, akiknek van, azok maguk is hozzátehetnek - fogalmazott.



Egy másik felvetésre a HÉV állami üzemeltetésbe vételével és a Budapest és Ferihegy közötti közlekedési fejlesztésekkel indokolta, hogy Homolya Róbertet közlekedési infrastrukturális fejlesztésekért felelős kormánybiztossá nevezték ki. Mint mondta, az államtitkár eddig is ezért a területért volt felelős, azonban eddigi feladatkörébe a főváros nem tartozott bele, ezzel bővítették ki azt.



A tárcavezetőt faggatták a Tiborcz Istvánnal való találkozójáról is. Azt felelte: ezt nem tartja összeférhetetlennek, ő az az ember a kormányzatban, akinek az a dolga, hogy "mindenkivel beszéljen". Kifejtette: még polgármesterként ismerte meg a vállalkozót, amikor még nem volt házas és semmi köze nem volt a leendő családjához. A beszélgetést azzal magyarázta, hogy a parlamentben egy jobbikos képviselő róla érdeklődött, erről beszéltek.



Megjegyezte azt is, hogy a parlamentben ritkán fordul elő, hogy a több százezer magyar vállalkozóból egy nevére rákérdeznek. "Ha Tiborcz István ugyanennyi pénzt keresne, ugyanilyen házat vásárolna, ugyanennyi lenne a jövedelme, ugyanennyire sikeres lenne a vállalkozása, de nem Orbán Viktor veje lenne, föl nem állna egyetlen egy parlamenti képviselő sem és meg sem kérdeznék" - mondta, méltánytalannak nevezve, hogy családtagokat kevernek a politikába. Azt is hozzátette: megtehették volna, hogy nem egy nyilvános helyen találkoznak, de semmi szégyellni- vagy titkolnivalójuk nincs.



Lázár János egy múlt heti futballmérkőzésen történt késeléssel kapcsolatban feltett kérdésre közölte: ez alapvetően rendőrségi ügy, a kormány elvárja a rendőrségtől, hogy a legszigorúbban lépjen fel az elkövetőekkel szemben, mert "megengedhetetlen, ami történt".