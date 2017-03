Lázár: fejlesztési programot dolgoz ki a kormány a kisebb településeknek is

A megyei jogú városok közül húsz településsel már megállapodott a kormány a fejlesztésekről - mondta Lázár János a Csongrád megyei községben tartott lakossági fórumán, mintegy százfős hallgatóság előtt. Hozzátette: a következő hónapokban a miniszterelnök ellátogat a maradék három városba, legközelebb Salgótarjánba, még márciusban.



A következő időszakban meg kell vizsgálni melyek azok a 10 és 50 ezer közötti lakosú városok, amelyek az oktatásban, a kultúrában vagy a gazdaságban kiemelt szerepet töltenek be. Ezekben érdemes speciális fejlesztési programot indítani - közölte a politikus.



A kormány szeretné, ha a települési önkormányzatokkal a fejlesztéspolitika területén újabb szövetséget tudna kötni, és ennek érdekében jelentős forrásokat is kész mozgósítani - hangsúlyozta Lázár János.



A térség országgyűlési képviselői posztját is betöltő politikus közölte, a fejlesztések nemcsak a városokat, hanem a nagyközségeket, falvakat is érintik. Hozzátette: a kormány különös figyelmet szentel az ezer fő alatti településekre, mint amilyen Királyhegyes is.