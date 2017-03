Lázár életében másodszor ivott sört - galéria

A magyar kormány tárgyalásra biztatja a Heinekent és a Csíki Sör Manufaktúrát a védjegyhasználat vitájában - jelentette ki Lázár János, a miniszterelnökséget vezető miniszter Csíkszentsimonban, az Igazi Csíki Sör gyártelepének meglátogatása után tartott sajtótájékoztatóján pénteken.A miniszter remélte, hogy egy hónapon belül megnyugtató megállapodás születhet "Dávid és Góliát harcában".Lázár János elmondta: a magyar kormány képviselői az elmúlt napokban a Heineken Magyarország menedzsmentjével és Hollandia budapesti nagykövetével is tárgyaltak, és arra kérték partnereiket, hogy segítsenek a csíki sörvita megegyezéses rendezésében. Megjegyezte: tisztelik, hogy a Heineken Magyarországon és Erdélyben is magyaroknak ad munkát, és jelentős mennyiségű adót fizet. "Ezért a Heineken csoporttól azt kérjük, hogy az élni és élni hagyni elvét érvényesítse" - fogalmazott.A miniszter kérdésre hozzátette: "ha a Heineken nem mutat együttműködést (...) és továbbra is el akarja taposni az Igazi Csíki Sört, a kormány kezében még számos olyan eszköz van, amelyet készen állunk a magyar nemzeti érdek védelmében bevetni".Megjegyezte: azok a magyar vállalkozások, amelyek bajba kerülnek, számíthatnak a magyar kormány segítségre; azok a multinacionális vállalatok pedig, amelyek egy magyar vállalkozás kárára visszaélnek a hatalmukkal, arra számíthatnak, hogy a magyar kormány fel fog lépni velük szemben.A miniszter bejelentette azt is: a kormány javasolja az Országgyűlésnek, hogy emeljék meg azt a küszöbértéket, ameddig a manufakturális sörgyárak jövedékiadó-kedvezményt vehetnek igénybe. Jelenleg 8 ezer hektoliteres éves termelésig csak a jövedéki adó 50 százalékát kell megfizetniük Magyarországon, ezt a küszöböt kívánja a kormány 200 ezer hektoliterre emelni - ismertette."Ez jelentős segítséget fog reményeink szerint biztosítani minden magyarországi és minden magyar manufakturális sörgyárnak, és sörelőállítónak" - jelentette ki a miniszter. Az MTI kérdésére pontosította: az intézkedés a magyarországi sörgyártókra, és a Magyarországon értékesítő manufaktúrákra, így az Igazi Csíki Sör gyártójára is vonatkozik.Az MTI kérdésére Lénárd András, a Csíki Sör Manufaktúra vezetője elmondta: már csütörtökön elkezdődtek a tárgyalások a Heineken Románia és a csíkszentsimoni sörgyár képviselői között, és bízik abban, hogy megegyezés születik a felek között.A csíkszentsimoni gyárlátogatáson a Heineken termékek bojkottjára felszólító Hódmezővásárhely önkormányzati testülete is részt vett. A testület nevében felszólaló Bálint Gabriella önkormányzati képviselő kijelentette: nem hagyják magukra a csíki székelyeket a multinacionális cég elleni harcában.Borboly Csaba, a Hargita megyei önkormányzat elnöke kijelentette: az Igazi Csíki Sör székely termék védjeggyel rendelkezik, így Hargita megyének szerződésben vállalt kötelezettsége fellépni a sörgyártó védelmében. A Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) politikusa úgy vélte: az 1,3 milliós erdélyi magyarság nagy erőt képvisel, ha "mindig ki tud egészülni a 13 milliós kárpát-medencei magyarsággal".A sajtótájékoztatón Lázár János elmondta, Orbán Viktor miniszterelnök felkérésére jött Székelyföldre, ahol a délután folyamán Borboly Csabával nézik át Hargita megye fejlesztési terveit, délután pedig Antal Árpáddal, Sepsiszentgyörgy polgármesterével tárgyal.A miniszterelnökséget vezető miniszter sört is kóstolt az Igazi Csíki Sört gyártó csíkszentsimoni sörfőzdében pénteken. Minden bizonnyal életében másodjára ivott sört. A keddiugyanis azt mondta, eddig csak egyszer, unszolásra fogyasztott a szeszes italból. Hozzátette: jobban szereti a bort, olykor a pálinkát.A marosvásárhelyi táblabíróság január 27-i ítéletében jogerősen betiltotta az Igazi Csíki Sör gyártását és forgalmazását. Az Igazi Csíki Sör gyártóját a Heineken Románia perelte be, mert úgy vélte, hogy a sör gyártója eltulajdonította szellemi tulajdonát.A romániai sörgyártók perének nyelvi vonatkozásai vannak. A bíróságnak azt kellett mérlegelnie, hogy egy termék román megnevezésének jogi védelme kiterjed-e a termék köznyelvben használt magyar megnevezésére is. A holland multinacionális cég 2003 óta rendelkezik a Csíkszerdában gyártott Ciuc premium (Csíki prémium) sörmárkával, amelyet az erdélyi magyarok csíki sörként emlegetnek. 2014 novemberében azonban megjelent a piacon a Csíki Sör Manufaktúra terméke, az Igazi Csíki Sör, amely számára a gyártó Lixid Project Kft. szerzett romániai és európai jogi védelmet.