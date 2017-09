Lázár: a kvótarendszer megbukott

Megbukott a kvótarendszer - mondta Lázár János, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. Azzal magyarázta kijelentését, hogy a szeptember 26-ai határidőre az Európai Bizottság (EB) által előírt létszám 29 százalékát fogadták be a tagállamok.



A miniszter csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján kifejtette, hogy az előírt 98 255-ből 29 144 migránst fogadtak be az EU-ban. Ez azt jelzi, hogy a közös migrációs intézményrendszer bukásra van ítélve - tette hozzá.



Lázár János szerint ez válasz az EB újabb, 50 ezer embert érintő, önkéntes alapú elosztási mechanizmusára is. Érthetetlen, hogy miért erőltetik ezt - vélekedett.



A miniszter kiállt amellett, hogy a határok megvédése nemzetállami hatáskör, amit komolyan kell venni, minden állam köteles a schengeni kötelezettségeit teljesíteni.



Megerősítette: a kormány a következő időszakban nem fog részt venni közös migrációs politikában és "természetesen senkit nem fog betelepíteni Magyarországra".



Az október elején induló nemzeti konzultációról szólva azt mondta: az döntően a Soros György által ismertetett momentumokra vonatkozik. A kérdőív elkészült és hozzáférhető, november elejéig minden magyar háztartásba el fog jutni.



A Soros-tervben szerepel évente egymillió bevándorló befogadása az EU-ba, a határvédelmi rendszerek lebontása, az illegális bevándorlók anyagi támogatása az első két évben 9 millió forinttal, az, hogy enyhébb elbírálás alá esnének az általuk elkövetett jogellenes cselekmények, egy közös uniós ügynökség létrehozása, továbbá a nemzetállamok helyett egy más társadalmi struktúra megvalósítása - sorolta a tárcavezető.



Lázár János kitért arra is: megkérdezte volna az embereket arról is, mit gondolnak, miért ér többet egy gazdag amerikainak a szava az EU-ban, mint egy európai választónak vagy EP-képviselőnek. Ezt egyebek mellett azzal magyarázta, Soros György elképzelései az uniós politikai részeivé váltak, számos EU-s dokumentumba átemelték őket.



Arra a felvetésre, hogy Soros György több elképzelésén is módosított, azt felelte: az üzletember sok helyen, sok alkalommal foglalta össze a vonatkozó terveit, a tartópillérekben pedig semmilyen módosítás nem következett be.



A miniszter a tájékoztatón azt is közölte: Magyarország abban érdekelt, hogy stabil, erős kormánya legyen Németországnak. A német szövetségi parlamenti választási győzelem után gratulált a CDU-nak és a CSU-nak, mondván, a két kereszténydemokrata erő kormányzása alatt a közös értékek fognak érvényesülni.



Lázár János szólt Orbán Viktor miniszterelnök múlt heti és soron következő programjairól is. A kormányfő varsói látogatását a lengyelekkel szembeni kettős mérce elleni kiállással indokolta, a vietnami és szingapúri utat pedig azzal, hogy a magyar vállalkozásoknak piacot szerezzen.



A macedón testvérpártnál, a jobboldali Belső Macedón Forradalmi Szervezet - Macedón Nemzeti Egység Demokratikus Pártjánál (VMRO-DPMNE) tett miniszterelnöki látogatást pedig úgy kommentálta: Magyarország számára kulcsfontosságú, hogy olyan politika érvényesüljön az országban, amely a balkáni migrációs útvonal zárva tartása mellett áll.



Lázár János kitért arra is, hogy Orbán Viktor a hétvégén Erdélybe látogat, ahol jó esély látszik arra, hogy korrekt megállapodás szülessen a marosvásárhelyi katolikus iskola helyzetéről.



Szólt arról is, hogy jó viszonyra törekednek Ukrajnával is, ugyanakkor nem tudják elfogadni, hogy az új oktatási törvény visszavegyen a kárpátaljai magyarság fontos nemzetiségi alapjogaiból. Ez összeurópai ügy - hangoztatta.



A miniszter az őcsényi polgármester lemondásához vezető üggyel kapcsolatban azon véleményének adott hangot, hogy érdemes lett volna megbeszélni a helyieknek egymással a dolgokat. Nemmel felelt arra a kérdésre, hogy az utóbbi két év kormányzati kommunikációja feltüzelhette-e az embereket. Azt mondta, szerinte eleve ilyen a magyar társadalom.



Arra a sajtóhírre pedig, hogy ötszáz forintos belépőt szednek egy uniós támogatással épült játszótér használatáért Hajdúhadházon, azt felelte: vizsgálatot rendelt el az ügyben.