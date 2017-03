Lázár: a kormánynak kötelessége megvédeni a magyar vállalkozásokat a Heinekentől

Lázár János úgy fogalmazott: "Dávid és Góliát harca zajlik", a Heineken visszaél az erejével és a hatalmával, és azt a kormány nem hagyhatja, hogy egy nagy cég a magyar érdek sérelmére tegye ezt.



Hozzátette: azt akarjuk, hogy minden magyar vállalkozás, határon innen és határon túl, érzékelje és tudja azt, hogy érdekei nem sérülhetnek következmények nélkül.



Szomorúnak nevezte, hogy a Heineken március 17-én megtámadta az EU törvényszékén az európai uniós védjegyet és azt kérte, az Igazi Csíki Sört gyártó cég tulajdonosának tiltsák meg ezen elnevezés használatát. Emlékeztetett arra, két jogvita zajlott az ügyben: az egyik Romániában, a másik Brüsszelben; Romániában a Heineken nyert, Brüsszelben, az európai védjegyvitában a Csíki sör.



A miniszter szerint "aránytalan a Heineken politikája", "ágyúval lő egy verébre", az Igazi Csíki Sör sem Magyarországon, sem Romániában, Erdélyben semmiféle gazdasági érdeksérelmet nem okoz a Heinekennek. Reméli - folytatta - , hogy a Heinekennek megjön az esze és megállapodik az Igazi Csíki Sörrel az élni és élni hagyni elv jegyében.



Az ügy másik megközelítéséről elmondta, a tiltott önkényuralmi jelképek kereskedelmi használatát tiltó jogszabállyal a szabad véleménynyilvánítás joga nem sérül. Úgy folytatta, különbséget szeretnének tenni a szabad véleménynyilvánításhoz fűződő jog és a kereskedelmi szólásszabadság joga között, a kereskedelemben az emberi méltóság fontosabb.



Jelezte, a törvényjavaslattal kapcsolatban előterjesztő társaival nyitottak a vitára, a javaslat benyújtását a miniszterelnök is támogatta, most pedig egy három hónapos uniós kodifikáció következik, amely még három hónappal meghosszabbítható.



Megjegyezte, az elmúlt években megváltozott az Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlata: új irányt szabtak a tiltott önkényuralmi jelképek alkalmazásával kapcsolatban a kereskedelmi és védjegyvitákban.



Kifejtette: 2011-ben egy angol parfümgyártó cég kérte, hogy a Szovjetunió címerét és politikai szimbólumait használhassa forgalomba hozható védjegyként. A bíróság ezt elutasította, mert Lettországban és Magyarországon az emberek érzékenységét sértené egy kommunista hatalom szimbólumának alkalmazása - részletezte.



Lázár János kitért arra is, nem gondolja, hogy a Heineken 1951 és az 1990-es évek között véletlenül cserélte le a vörös csillagot fehérre.



Elmondta, az ügyről a parlament mellett szó volt a kormányülésen is.



A miniszter közölte azt is: csütörtök délután Csíkszeredába utazik, ahol találkozik az Igazi Csíki Sört gyártó cég tulajdonosával. Úgy fogalmazott: a magyar kormány segítségét kell felajánlania a kialakult helyzetben.



A kilencévfolyamos általános iskolára vonatkozó kérdésre a miniszter azt mondta, az oktatási államtitkár a terveket a köznevelési kerekasztallal, szakemberekkel vitatja meg. Az elképzelések szerint a plusz évfolyam az óvoda és az első osztály közé illeszkedne, de a részleteket még nem dolgozták ki, a szakmai egyeztetés függvényében valósíthatóak meg - magyarázta, megjegyezve: leghamarabb 2018/2019-es tanévben vezethetik be, felmenő rendszerben.



A vizes világbajnokság, a Duna Aréna költségeivel kapcsolatban Lázár János kérdésre beszélt arról, hogy Magyarországon nagy időbeli különbség van egy beruházás eldöntése, megtervezése és megépítése között. Az önmagában, hogy a beruházás megvalósulása, egy közbeszerzés drágább, mint amennyi a tervezéskor volt, nem jelent semmiféle visszaélést vagy korrupciót - hangsúlyozta. Hozzátette: a Duna Arénánál 38 milliárd forintra becsülték a költségeket a beruházás elindításakor, a beérkező legolcsóbb ajánlat összeg nem haladta meg ezt 15 százalékkal.



Egy, az Indexen megjelent, egy volt titkosszolgálati tiszttel készült interjú kapcsán arról beszélt, nem tudja nem figyelembe venni, hogy a portálon rendszeresen jelennek meg bizonyos újságírók tollaiból titkosszolgálatokkal kapcsolatos információk. Szerinte ez nem véletlen és véleménye szerint ezek a cikkek "koncepciózusak", "egy bizonyos beállításból fordítják le az eseményeket". Nem tudom, mi van mögötte, de nem tartom véletlennek - fogalmazott.



Arra a kérdésre, hogy a hírek szerint a szervezők a Rolling Stones brit rockzenekart tervezi elhívni a vizes vb nyitóünnepségére, Lázár János közölte, a kormány ezzel a kérdéssel nem foglalkozott, a kormány politikai döntéseket hoz. A szervezőbizottságé az a feladat, hogy eldöntse, milyen lesz a megnyitó- és a záróünnepség - közölte. Hozzátette: az úszó világbajnokság lehetőséget teremthet arra, hogy az átlagot meghaladó figyelem irányuljon Budapestre, ha ezt kihasználják országmarketingként, az jó dolog.