Lázár a Kormányinfón: az EB döntése Brüsszelt próbálja helyzetbe hozni

A kvótaperben született európai bírósági döntés Brüsszelt próbálja helyzetbe hozni - jelentette ki Lázár János, a Miniszterelnökség vezetője csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, miután az Európai Bíróság előző nap elutasította a magyar és a szlovák keresetet a kvótaperben.A miniszter szerint a bírósági ítélet azt üzeni: Brüsszelben eldönthetik azt, hogy Magyarországon ki éljen. A magyar kormány azonban a függetlenség legfontosabb kérdésének tartja, hogy a magyarok dönthessék el, ki tartózkodhat az országban - mondta, hozzátéve: "ha erről lemondunk, akkor az önállóságunk fontos szeletéről mondunk le".Lázár János közölte: a kormány minden jogi eszközt igénybe fog venni azért, hogy az ország függetlenségét megőrizze.A kvótaper értékelése utána gazdasági növekedésről is szót ejtett Lázár miniszter - írja az Index . 8923 milliárd uniós forrásból 6702 milliárd forintot már szétosztott a kormány, a maradék 2000 milliárd forintról nincsen még döntés. 1300 milliárd forint jut vidékfejlesztésre, ebből eddig 745 milliárd forint sorsáról döntöttek, mondta.Lázár János beszélt arról az ellenőrzésről is, aminek a keretein belül EU-s projekteket vizsgálnak Magyarországon a német CDU-t (néppárti) képviselő Inge Gräßle vezetésével. A miniszter azt mondta, próbált a képviselővel kapcsolatot teremteni, de nem sikerült. Szerinte egyébként kizárólag Orbán Viktor személye miatt ellenőrizik Magyarországot, például a felcsúti kisvasút projektet. "Próbáltam meghívni én is, de őt Csak Orbán Viktor személye érdekli, tőle jön idegbe, ahogy mondja. (...) A képviselőasszony hosszú ideje érdeklődik a miniszterelnök iránt. Egy Facebook-bejegyzés szerint irritálja őt Orbán Viktor" - sejtette az EU-s ellenőrzés hátterét Lázár.A miniszter szerint az ellenőrzés kizárólag politikai diszkrimináció kisstílű megnyilvánulása. Szerinte habár szintén jobboldali, néppárti politikusról van szó, Inge Gräßle egyszerűen utálja Orbán Viktort, mert valami baja van vele, ezért megy majd a német képviselő (szeptember végén) Felcsútra ellenőrizni az EU-s támogatás felhasználását. Nem érti, a többi öt hazai kisvasutat miért nem vizsgálja meg. Újságírói kérdésre azt mondta, hogy a kisvasút túlteljesítette a vállalt utasszámokat.Lázárt a feleségéről is kérdezték, ugyanis Hadházy Ákos, az LMP társelnöke csütörtökön, Budapesten tartott egy sajtótájékoztatót, amin Lázárnéról is szó esett. Hadházy szerint "a Miniszterelnökséget vezető Lázár János felesége Farkas Flórián miniszterelnöki biztoshoz hasonlóan egy olyan szervezet vezetőjeként "herdálja" az uniós pénzeket, amely elesett, kiszolgáltatott emberek segítésére kapott támogatást".Lázár erre reagálva azt mondta, nem érti, hogy Hadházi Ákos képviselő miért hozta kapcsolatba a feleségét Farkas Flóriánnal. Szerinte cigányozás íze van ennek az egésznek, és Ron Werbert sejti a cigányozás mögött."Mondták már a családomra, hogy kulák, hogy zsidó, most éppen cigányoznak" - fogalmazott, majd kicsit nyugodtabban hozzátette, hogy vitára alkalmasnak tartja, hogy a felesége tagja lehet-e egy társadalmi szervezetnek. Ez az alapítvány, amiről szó van, koraszülött gyerekek családjait segíti, és 1,2 milliárd forintos támogatást kapott ez a szervezet. A támogatást egy szakmai programra kapták, amihez Lázár nem ért, de készséggel kivizsgáltatja az ügyet, és ha szükséges a felesége lemondása, akkor lemond a szerepvállalásáról.Újságírói kérdés érkezett arról, hogy Lázár tud-e arról, hogy Kósa Lajost talán már a jövő heti kihelyezett velencei kormányülésen, hogy miniszteri pozíciót kaphasson és Gulyás Gergely léphessen a helyére. Erre azt mondta, nem tud arról, hogy született volna ilyen döntés.