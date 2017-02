Lázár: 30 százalékkal nő az állami cégek dolgozóinak bére 2019-ig

A Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján emlékeztetett arra, hogy a kormány 2010-ben úgy kezdte meg a munkáját, hogy 440-450 ezer között volt a regisztrált bűncselekmények száma. 2016-ra ez a szám 270-290 ezer közé csökkent - mondta.



Lázár János szerint a bűncselekmények számának csökkenéséhez a többi között hozzájárult az, hogy 7100 fővel nőtt a rendőrség létszáma. A javuló statisztikákban - tette hozzá - jelentős szerepe van a körzeti megbízotti rendszernek.



Elmondta, a kormány szerdán újabb rendőrségi helikopterbeszerzésről döntött.



30 százalékkal nő az állami cégek dolgozóinak bére 2019-ig



Több lépésben 30 százalékkal nő az állami tulajdonú cégek dolgozóinak bére 2019-ig - közölte Lázár János csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján.



A Miniszterelnökséget vezető miniszter kifejtette, hogy a kormány a MÁV esetében idén 13, jövőre 12, 2019-ben pedig 5 százalékos béremelést hagyott jóvá, a Magyar Posta munkavállalóinál pedig idén 14, jövőre 12, 2019-ben pedig 6 százalékot.



A miniszter elmondta azt is, hogy a nemzeti fejlesztési tárcához tartozó 230 állami cég esetében döntöttek arról is, hogy az a mintegy 100 ezer dolgozó, aki a minimálbérnél kevesebbet keresne, megkapja az új minimálbért és a garantált bérminimumot.



Paksi bővítés - Lázár: kárt okoz a gazdaságnak az EB-döntés késedelme



Kárt okoz a gazdaságnak és növeli az ország importenergia-függőségét, hogy az Európai Bizottság 18 hónapja nem dönt a paksi beruházás esetleges tiltott állami támogatásának ügyében - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter, aki kedden Brüsszelbe utazik, hogy mások mellett ezt a kérdést is tisztázza.



Lázár János csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján ismertette, hogy több vita is van a Magyarországra szánt források sorsát illetően, emiatt több biztossal találkozik majd. Mint mondta, Paks 2 ügyén is megpróbál lendíteni, a beruházást ugyanakkor újabb támadások érik osztrák és német részről, továbbá az általuk finanszírozott civil és társadalmi szervezetek révén.



Lassan felvetődik, hogy miért diszkriminálják Magyarországot és miért nem hoznak döntést Brüsszelben - jegyezte meg a tárcavezető, aki reményének adott hangot, hogy a késedelem mögött nem nyugat-európai gazdasági érdekek, hanem a "jog és a bürokrácia dzsungele" áll.