Látássérült fiára várt a mozgássérült parkolóban, csúcsbűnözőnek kijáró módon vitték el a rendőrök

A szabályokat a csalások miatt szigorították meg. Pár éve Liptai Claudiát is egymillió forintra büntették, mert a halott édesanyja rokkantigazolványával parkolt. A hatóságok is egyre több ilyen büntetést szabnak ki, az elmúlt pár évben Budapesten megduplázódott a mozgáskorlátozott-igazolványokkal kapcsolatos büntetőeljárások száma.



Ugyanakkor ha valaki egyszerűen csak kártya nélkül beparkol a mozgáskorlátozottak helyére, szabálysértéssel és ötvenezres bírsággal megússza.

Az egyik II. kerületi áruház mozgássérült parkolójában várta, hogy felvehesse kocsival a családját. Három civil ruhás rendőr azonban gyanúsnak találta, hogy csak úgy ott parkol, és igazoltatni kezdték. Zoltán megmutatta nekik a fia nevére kiállított parkolókártyát, erre azt mondták a rendőrök, hogy azonnal beviszik közokirat-hamisítás miatt - írja a 444.hu Ha valaki nagyon mereven akarja értelmezni a törvényt, akkor ez is közokirat-hamisításnak számít, mivel más nevére szóló igazolványt használt. Zoltán hiába magyarázta a rendőröknek, hogy a fia, akinek a nevére parkolókártya szól, hároméves, születése óta súlyosan fogyatékos, alig lát, szóval inkább ő szokott helyette vezetni, a három rendőr ragaszkodott ahhoz, hogy elő kell állítaniuk a súlyos bűncselekmény miatt. A férfi hiába mondta, hogy pár perc múlva odaért a családja, és láthatják, hogy tényleg a fiára vár, a rendőrök nem hittek neki, és figyelmeztették, hogy ha nem működik együtt, kényszerintézkedést kell alkalmazniuk.Zoltán a rendőrök nyomására aztán elismerte, hogy bűncselekményt követett el. Az együttműködés sem javított sokat a helyzeten. Azt is csak a sokadik kérésére engedték meg, hogy legalább a feleségének szólhasson, hogy nem lesz ott a parkolóban, mert éppen elviszik a rendőrök. Amikor a rövid beszélgetés után letette a telefont, a rendőrök még a SIM-kártyát is kivették a mobilból, nehogy valaki mást is felhívjon. Még azt sem hagyták, hogy a kocsijával elálljon a mozgássérült helyről.A II. kerületi rendőrkapitányságon Zoltánt elmondása szerint úgy kezelték, mintha valami nagyvadat kaptak volna el: megmotozták, elvették a személyes tárgyait, ujjlenyomatot vettek tőle, fotó is készült róla, majd az alagsori cellába zárták. Az ügyvédjével nem beszélhetett, csak annyit közöltek vele, hogy közokirat-hamisítárért akár három év börtönt, jobb esetben egymilliós pénzbüntetést kaphat, és ahhoz is szokjon hozzá, hogy mostantól priuszos lesz. Arra is figyelmeztették, hogy ha nem működik együtt, akár 10 órán át is bent tarthatják.Még a cellában ülve sem tudta felfogni, hogy egy parkolás miatt ilyen gyorsan a fogdán köthet ki. Öt órával később hallgatta ki egy nyomozó, aki azt tanácsolta, hogy minél gyorsabban tegyen beismerő vallomást, és akkor még az este elengedik.Így is lett. Zoltán mindent aláírt, amit eléraktak, éjfél körül már otthon volt. Most az ügyvédjével egyeztet, mert panaszt akar tenni a rendőri intézkedés miatt.Külön bosszantja, hogy fia nevére kiállított parkolókártyát bevonták, így most akkor sem tudnak a mozgássérülteknek fenntartott helyre beállni, ha a gyerek vele van.Az előállításról a Budapesti Rendőr-főkapitányságnál érdeklődött a 444.hu, de Zoltán személyiségi jogaira hivatkozva nem válaszoltak a kérdésekre.(A 444.hu cikke alapján.)