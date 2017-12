Kútba ölte feleségét a gyanú szerint - videó

A Budakörnyéki Járásbíróság elrendelte egy tizennyolc évvel ezelőtt történt budakalászi gyilkosság gyanúsítottjának előzetes letartóztatását csütörtökön. A férfit előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntettével vádolják - tájékoztatta a bíróság és az előzetes letartóztatást kezdeményező Pest Megyei Főügyészség az MTI-t.Szabó Ferenc Pest megyei főügyész az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a férfit azzal gyanúsítják, hogy 1999-ben a budakalászi házuk udvarán található kútba ölte feleségét. A főügyészség előre kitervelten, különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés bűntett miatt indított eljárást ellene.A közlemény szerint a gyanúsított Budakalászon élt a feleségével és gyermekeikkel. A házasság a nő alkoholizmusa miatt megromlott, ezért a férfi szabadulni akart a kapcsolatból. Eldöntötte, úgy öli meg a feleségét, hogy balesetnek tűnjön. 1999 februárjában az akkor is ittas nőt az udvari kúthoz vezette, belelökte, majd a kutat lefedte és a sértettet sorsára hagyta. Másnap reggel arról értesítette a tűzoltóságot, hogy a felesége kútba fulladt, és az akkori vizsgálat nem is állapított meg idegenkezűséget.A mostanra előkerült bizonyítékok azonban minősített emberölés gyanúját alapozták meg, ennek a bűncselekménynek a büntethetősége pedig nem évül el - írta a főügyész.A Budapest Környéki Törvényszék az MTI-hez eljuttatott közleményében azt írta: a bíróság megvizsgálta és alaposnak találta az ügyészi indítványt. Ezért elrendelte a gyanúsított előzetes letartóztatását legfeljebb január 7-ig, tekintettel a kiszabható büntetés súlyosságára, valamint arra, hogy a gyanúsított, ha szabadlábon hagynák, a tanú befolyásolásával igyekezne meghiúsítani a büntetőeljárás sikerét. Hozzáfűzték: az életfogytig tartó szabadságvesztéssel is büntethető bűncselekménynél az előzetes letartóztatás elrendelését nyomós közérdek is indokolja. A végzés jogerős.A törvényszék közleményében ismertette: mielőtt a gyanúsított a kúthoz vezette a nőt, előzőleg kitette a vödröt, hogy ne akadályozza a cselekmény elkövetésében. A vékony testalkatú, ittas sértettet úgy lökte a kútba, hogy fejjel lefelé érkezett a vízbe. A sértett jó úszó volt és korábban búvárkodott is, így meg tudott fordulni a kútban, annak gyűrűjében rövid ideig megkapaszkodott és mondta a gyanúsítottnak, hogy húzza ki, mert hívja a rendőrséget. A férfi azonban lefedte a kutat, egy követ is tett a fedélre, hogy a sértett ne tudjon kimászni, majd sorsára hagyta feleségét, aki megfulladt.Az akkori államigazgatási eljárásban a sértett pszichiátriai betegségére, alkoholizmusára és a külsérelmi nyomok hiányára tekintettel nem állapítottak meg idegenkezűséget.