Krízisambulanciák segítik a kapcsolati erőszak áldozatait

Országszerte hét kríziskezelő ambulancia jön létre a kapcsolati erőszak áldozatainak segítésére, a szolgáltatás megismertetésére közös kampányt indít a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) - jelentették be szerdán Budapesten, sajtótájékoztatón.Novák Katalin, a Emmi család- és ifjúságügyért felelős államtitkára közölte, hárommilliárd forintos fejlesztési forrásból jönnek létre a civil partnerek - köztük az ökumenikus segélyszervezet - által működtetett ambulanciák, amelyek az ellátórendszer első lépcsőjeként a kapcsolati erőszak megelőzéséhez járulnak hozzá. Az érintettek akkor fordulhatnak az ott dolgozó munkatársakhoz, amikor már erőszakra utaló jelek mutatkoznak, de még nem érzik olyan súlyosnak a helyzetet - ismertette.Az államtitkár azt mondta, soha még ennyi forrás és kapacitás nem állt rendelkezésre a kapcsolati erőszakkal szembeni fellépésre: 2010-hez képest több mint ötszörösére emelték a területre fordított éves finanszírozást, és most első alkalommal fejlesztési forrás is jut rá, emellett folyamatosan fejlesztik az intézményrendszert is.Novák Katalin beszámolója szerint a közvetlen életveszélyben lévőknek segítő titkos menedékházból eddig csak egyetlen volt az országban, év végéig további hetet hoznak létre és finanszírozásukat is megemelik a korábbi 8,4 millió forintról házanként 16 millió forintra. A súlyos bántalmazást elszenvedőket támogató krízisközpontok számát az eddigi tízről húszra bővítik, az azokra fordított összeget pedig központonként a másfélszeresére emelik - fűzte hozzá.Az öt évre lakhatást biztosító és a társadalomba való visszailleszkedést segítő eddigi hat "félutas kiléptetőház" mellé 15 újat alakítanak ki - mondta el Novák Katalin.Az államtitkár megemlítette az országos kríziskezelő és információs telefonszolgálatot is, amelynek 06-80-20-55-20-as telefonszámán és honlapján is lehet segítséget kérni.Novák Katalin hangsúlyozta, hogy az erőszak, így a kapcsolati erőszak minden formája elfogadhatatlan, és az nem magánügy. Az áldozatok mellett kell állni, ezt teszi a kormány és a civil szervezetek is, azonban nem üres frázisokra, hanem tettekre és tényekre van szükség - fogalmazott.Lehel László, a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója arról beszélt, hogy a szervezet az elmúlt 10-12 évben egyre többet tudott tenni a kapcsolati erőszakot elszenvedőkért, köszönhetően a kormánynak és a munkájukat támogató cégeknek.Rácsok Balázs, a segélyszervezet szakértője bemutatta a kapcsolaton belüli erőszakot elszenvedőket segítő intézményeiket és programjaikat: a családok átmeneti otthonait, a kríziskezelő központokat, valamint az anonim online tanácsadási felületet.Kutatásaikra hivatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy a családok több mint fele úgy gondolja, a családon belül történteket nem feltétlenül kell a külvilág felé kommunikálni, és a családot nagyon intim szférának tekintik, ezért nehezen kérnek segítséget.A kiosztott sajtóanyag szerint kríziskezelő ambulancia jön létre Budapesten, Devecseren, Kaposváron, Miskolcon, Mosonmagyaróváron, Orosházán és Szolnokon. A krízisambulanciák mellett az ökumenikus segélyszervezet új honlapot is indítcímen, a következő hetekben pedig országos roadshow-n hívják fel a figyelmet arra, hogy az erőszak nem elfogadható, és van segítség.A kampányban részt vesz a segélyszervezet kapcsolati erőszak elleni küzdelmét évek óta segítő Vodafone Magyarország Alapítvány és az Avon. A cégek képviselői a sajtótájékoztatón elkötelezettségükről és további támogatásukról biztosították a szervezetet.