Központi e-jegyrendszer jön - Jegyek, bérletek és összehangolt menetrendek egy helyen

, amelyeket kedden 116 igen, két nem szavazattal és 52 tartózkodás mellett fogadott el a Ház.A központi rendszer legkésőbb 2019 decemberében kezdi meg működését, ahhoz mind az országos, mind az elővárosi, regionális és helyi személyszállítási szolgáltatások csatlakoznak.

- olvasható a változtatás indoklásában.A módosítás lehetőséget ad a közlekedésszervezőknek közösségi autóbérlő rendszer bevezetésére, a közösségi kerékpáros rendszer mintájára.Ezen csomópontok körét a kormány rendeletben határozza meg a jövőben, építtetőjük a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt., amely ingyenesen vagyonkezelője is lesz a beruházásokhoz megszerzett állami ingatlanoknak.A vagyonátadást a közműfejlesztések és az önkormányzati fejlesztések terén is lehetővé teszi a módosítás.A törvény biztosítja, hogy a közlekedési beruházások során kitermelt nyersanyag nem kerül ki a magyar állam tulajdonából, annak fel nem használt részét más beruházásoknál lehet hasznosítani.A kerékpárutak gyors megvalósítása érdekében is speciális szabályokat fogalmaz meg a törvény.A külföldön lévők a külképviseleteken juthatnak hozzá a vezetői engedélyek cseréjéhez szükséges igazolásokhoz, a közúti gépjárművezetők pályaalkalmassági vizsgálatánál pedig ismét biztosított lesz a fellebbezés lehetősége.