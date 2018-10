Kövér: meg kell becsülnünk múltunk nagy alakjait

Meg kell becsülnünk múltunk nagy alakjait és helyesen kell értelmeznünk sorsfordulóinkat az Országgyűlés elnöke szerint. Kövér László Tisza István miniszterelnök halálának 100. évfordulója alkalmából tartott szerdai budapesti koszorúzáson azt mondta, hogy a tragikus sorsú egykori miniszterelnök megérdemelné, hogy történelmi nagyságaink közé emeljék.A házelnök a megemlékezés előtt az M1 aktuális csatornának nyilatkozva azt mondta, Tisza Istvánra rengeteg rágalmat és mocskot ragasztottak az elmúlt 70 évben, de eljött az ideje annak, hogy ne csak fejet hajtsanak előtte, hanem reálisan értékeljék.Tisza Istvánt a zuglói Hermina úti Róheim-villában gyilkolták meg 100 éve.Az ott tartott szerdai megemlékezésen Kövér László azt mondta, végre rehabilitálni kell múltunkat, és újra kell fogalmaznunk az elmúlt több mint ezer esztendőt, különösen a 20. századi történelmet, annak érdekében hogy helyesen lássuk a ma kihívásait is.Kövér László a rendszerváltoztatás kudarcterületének nevezte a történelemoktatást. Szerinte gyakorlatilag ugyanazt a marxista, posztmarxista koloncot cipeljük a nyakunkban, mint amit a második világháború után a nyakunkba akasztottak. Itt az ideje, hogy végre megpróbáljuk magunk értelmezni a történelmünket és visszavenni azt, ami a miénk - hangoztatta a házelnök.Úgy vélte, Tisza Istvánnak éppen a tragikumában tükröződött a nagysága, hiszen ő sem tudott olyan megoldást találni, ami megmenthette volna Magyarországot. Szerinte vannak olyan történelmi helyzetek, amikor nagyon nehéz a megmaradás érdekében a rossz, a még rosszabb és a tragikus között választani.Hozzátette: a mai korszak ugyan nem ilyen, bár most is nehéz és válságokkal teljes az idő az egész világon. A jövőnk van veszélyben, de ha a mozgásterünket kihasználjuk, ami Tiszának és kortársainak nem sikerült, akkor Magyarország nem csak elkerülheti a veszélyeket, hanem fennmaradhat az elmúlt 8 év emelkedő pályáján - mondta a házelnök.Szakály Sándor, a Veritas Történetkutató Intézet főigazgatója a megemlékezésen a 20. századi magyar történelem egyik kiemelkedő politikusának nevezte Tisza Istvánt, aki államférfivá emelkedett, és aki a vitákban mindig nemes ellenfél volt.Felidézte, Tisza István 1914-ben, a trónörökös pár, Ferenc Ferdinánd főherceg és felesége szarajevói meggyilkolása után is olyan megoldást próbált keresni, amivel elkerülhető lehet a háború, ám ez nem sikerült. Amikor azonban a többség arról döntött, hogy háborúval kell megoldani a konfliktust, attól kezdve következetesen kiállt emellett - fűzte hozzá.Arról beszélt, "van, amikor a többség döntése nem biztos, hogy a kisebbségnek jó", de ha a célok ugyanazok, akkor az ország érdekében össze kell fogni, és erre Tisza István képes volt politikusként és katonaként is.Azt mondta, Tisza István az utolsó pillanatig szolgálta a hazáját, addig, amíg életét kioltották a golyók, melyek "egyúttal pontot tettek az egykori Magyarország történetének végére".A megemlékezés végén Kövér László, valamint a Corvin-lánc testület elnöke, Vizi E. Szilveszter és Marton Éva alelnök megkoszorúzta a Róheim-villán elhelyezett, a miniszterelnök meggyilkolására emlékeztető táblát.A koszorúzáson mások mellett jelen voltak a Corvin-lánc testület, a Tisza István Baráti Társaság, valamint a Tisza-család tagjai, továbbá Lázár János miniszterelnöki biztos.