Kövér László: Nem közvélemény-kutatást kell nyerni, hanem választást

Az Országgyűlés elnöke, a Fidesz alapító tagja hangsúlyozta: "saját táborunknak egy pillanatig sem szabad azt éreznie, hogy már megnyertük a választást". Tanulva 2002-ből, fel kell venni a kesztyűt minden egyes támadás esetén - tette hozzá. Kövér László párhuzamot vont az ezer évvel ezelőtti és a mai dilemmák, illetve azok megoldási módja között. Megállapította, hogy Szent István királynak a mostanihoz hasonló kihívásoknak kellett megfelelnie.

"Azért helyezhetjük őt a történelmi személyiségeink közül az első helyre, mert a korabeli magyar vezető réteggel közösen képes volt megalapozni egy olyan államot, amely ezer év elteltével is létezik. A Szent István-i állam politikai vezetésének teljesítménye a mai közélet számára is fontos viszonyítási pont." - fogalmazott.

A mintául szolgáló részleteket firtató kérdésre válaszolva emlékeztetett arra, hogy Szent István is a Nyugat mellett tette le a voksát, de sikerült elkerülnie, hogy az ország a német császár hűbérbirtoka legyen. "Jelenleg sem lehet kérdés, hogy a nyugati integráció keretein belül van a helyünk, de ez nem jelentheti a saját érdekeink idegen érdekek alá rendelését." Az érdekellentéteket vizsgálva megjegyezte, hogy azok nem csupán az unió és a kontinentális hatalmak vonatkozásában állnak fent, az Amerikai Egyesült Államok is fontos tényező; szellemi, politikai, gazdasági elitjének egy része mindent megtesz a demokratikusan megválasztott elnök ellehetetlenítéséért.Ugyanakkor az Országgyűlés elnöke ténynek nevezte, hogy "Magyarország közvetlen ellenfele a brüsszeli bürokrácia, az Európai Bizottság, amely felhatalmazás nélkül a politika alakítójává akar válni. Túllépi a hatáskörét, semmibe veszi az uniós normákat, miközben egyes tagállamokat, például hazánkat és Lengyelországot vádolja azzal, hogy nem tartjuk be az EU jogszabályait" - fogalmazott. Hozzátette, hogy az európai intézményrendszer működésének irányát elsősorban Németország határozza meg. Kövér László azt mondta, hogy az Európai Unió hosszú távú fennmaradására nem kötne fogadásokat. Kifejtette: "a kvótaperben kizárólag az egyértelmű jogi helyzet semmibevételével hozhatnak Magyarország és Szlovákia számára kedvezőtlen ítéletet, mégis ez valószínűsíthető"."Ha ilyen döntés születik, azzal az Európai Unió a saját erkölcsi alapjainak felszámolását kezdi meg." Hozzátette: "Németország még csak nem is értelmezhető érdekek miatt kényszerítette Európát arra, hogy több millió migránst ellenőrizetlenül befogadjon." Soros Györgyről azt mondta, senki nem gondolhatja komolyan, hogy egyedül ő mozgatja a világ történéseit. "Ő a világ legismertebb, jelenlegi tudásunk szerint legnagyobb befolyású és óriási pénzeszköz felett rendelkező szereplője a háttérhatalomnak". A háttérhatalom "legfontosabb jellemzője, hogy rejtőzködik, és csak annyira fedi fel magát, amennyire céljai megvalósításához szükséges" - fejtette ki.Arra a kérdésre, hogy a 2018-as országgyűlési választási kampányt mennyiben befolyásolja az a tény, hogy egy nagyvállalkozó, Simicska Lajos nyíltan beállt az egyik ellenzéki párt, a Jobbik mögé, így válaszolt: "egykor volt harcostársunkat nem akarom lebecsülni, de vannak nála nagyobb szereplők is az ellenzéki oldalon, például ne feledkezzünk meg a már említett Soros Györgyről".Hangsúlyozta: "a magyar történelemben mindig is voltak, és ma is vannak olyan emberek, politikai csoportosulások, akiknek a fejében és lelkivilágában, politikai programjában, ideológiájában a nemzet mint közösség nem jelent semmit". Azon kérdés kapcsán, hogy milyen kampányra készül a Fidesz, Kövér László emlékeztetett: hét évvel ezelőtt "egy történelmi szakadék peremén tántorgó országot" vettek át, a viszonyítási pont tehát markánsan kirajzolódik.

"Minden gáncsoskodással, kritikával dacolva röpke néhány év alatt visszahoztuk az országot az összeomlás széléről, és már a ciklus vége felé lehetett látni, hogy nemcsak megmenekültünk a nagy bajból, hanem elindultunk újra felfelé."

A 2014 óta eltelt több mint három esztendőről pedig azt mondta, hogy a rendszerváltoztatás óta ez volt a legsikeresebb kormányzati ciklus. Nincs olyan statisztikai adat, amely ne ezt támasztaná alá, ideértve a népesedési folyamatokat is - hangsúlyozta Kövér László.