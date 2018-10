Kövér László: közös kötelesség a jószomszédi kapcsolatok ápolása

A politikában van, amikor a kötelesség egyben öröm forrása is, a mai látogatás is az, hiszen politikusokként kötelességünk jószomszédi kapcsolatokat ápolni egymással, mindannyiunk kötelessége segíteni külhonban élő honfitársainkat - jelentette ki Kövér László , az Országgyűlés elnöke szerdán a magyar-horvát határ menti házelnöki találkozó eszéki állomásán, ahol Gordan Jandrokovic horvát parlamenti elnökkel letették a Horvátországi Magyar Oktatási és Művelődési Központ (HMOMK) kollégiumának alapkövét."Eszék és a környező magyar falvak nekünk ugyanazt jelentik, amit a horvátoknak Pécs és a vonzáskörzetébe tartozó baranyai vagy somogyi horvátlakta települések. A két megyeszékhelyben közös, hogy ott épültek fel a kisebbségi lét meghatározó oktatási és nevelési központjai" - mondta a magyar Országgyűlés elnöke.A HMOMK, amely kétnyelvű óvodának, általános iskolának és középiskolának is helyet ad, 1999 szeptemberében nyílt meg. Az intézmény nem rendelkezik azonban diákotthonnal, amelynek révén a távolabbi régiókból is érkezhetnének diákok Eszékre."Számunkra öröm, hogy Magyarországon megújíthattuk a rendszerváltozás előtt is működő horvát intézményeket és iskolákat, és jól képzett tanerővel, modern felszerelésekkel ellátva vonzóvá tudtuk tenni a hazai horvátság számára" - hangsúlyozta Kövér László."Mi több, bővítettük is azokat a magyarországi horvátok igényeinek megfelelően Pécs mellett, Budapesten és Hercegszántón, és kész tervek állnak rendelkezésre egy további nagyvárosban, Szombathelyen is" - fogalmazott.Mint mondta: Eszéken, a horvátországi magyarok egyetlen ilyen központja közel 20 éve nyílt meg, csütörtökön pedig Gordan Jandrokovic házelnökkel letehették a magyar központ diákkollégiumának alapkövét.A sok bizonytalanság közepette van azonban néhány bizonyosság: mi, magyarok és horvátok, valamint a többi közép-kelet európai sorstársaink, együtt erősebbek vagyunk, mint külön-külön, együtt a saját nemzeti érdekeinket és a térségünk érdekeit egyaránt jobban tudjuk érvényesíteni, mintha külön tennénk - hangsúlyozta a házelnök."A mai napon közösen elhelyezett kollégiumi alapkő kivitelezési oldaláról pusztán műszaki fejlesztés, de az oktatás és a nevelés tekintetében a szellemi építkezés egy újabb fejezetének kezdetét is jelenti, ami legalább olyan fontos egy külhonban élő kisebbségi népcsoportnak, mint a tárgyi infrastruktúrában történő gyarapodás, legyen szó határon túli magyarokról vagy horvátokról" - szögezte le.Jandrokovic beszédében elmondta, a magyarországi horvátok elégedettek helyzetükkel és jogaikkal, amelyeket Magyarország biztosított számukra. A horvát kormány is igyekszik megfelelő feltételeket teremteni a horvátországi magyarok számára, a HMOMK kollégiumának alapkőletétele fontos lépés, hogy a kisebbségek meg tudják élni identitásukat - húzta alá. Úgy vélte: Horvátország és Magyarország kisebbségvédelme példaértékű más országok számára, nagyon magas szinten van. "Ezt nem azért mondjuk el mindig, hogy dicsérjük egymást, ezt elismerik a nemzetközi intézmények is" - jelentette ki.A horvát kormány 8,5 millió kunával támogatta a kollégium építését.Andócsi János, az intézmény igazgatója arról beszélt: az intézmény 19 éve alatt eddig nem sikerült elindítani a kollégium építését, mindvégig a pénz, illetve a politikai akarat hiányozott. Ezt a hiányt küszöböljük most ki - mutatott rá az igazgató.