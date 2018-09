Kövér László gyermekeket köszöntött a Parlamentben - Galéria

A házelnök kiemelte: a Dévai Szent Ferenc Alapítványnak több háza van, amelyek közös vonása, hogy a legfontosabbak bennük a gyermekek, valamennyi ház azért működik, hogy őket segítse.Hozzátette: az épület, amelyben most vannak, azért van, hogy a világon minden magyar embernek legyen egy háza, legyen egy olyan hely a világon, ahol a magyar emberek érdekei a legfontosabbak. Ezért nevezik a nemzet házának, mert jelképes, politikai otthona a Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nagyvilágban bárhol élő magyar embereknek - fogalmazott az Országgyűlés elnöke.Kitért arra is: a magyar politika annak a tudománya, hogy Magyarország egy olyan anyaország maradjon, amelyre minden magyar ember mindenkor számíthat, és minden magyar embert mindenkor segít abban, hogy megőrizze anyanyelvét, kultúráját, hagyományait és a szülőföldjén élve tudjon boldogulni.Kövér László azt mondta, az elődeink Magyarországon és Erdélyben egyaránt sokat küzdöttek azért, hogy 1990 óta - még ha nem is tökéletes, de működő - demokráciában élhessünk.Az Országgyűlés elnöke szerint három oka is van, amiért a gyerekek itthon érezhetik magukat az ország, illetve a nemzet házában: ebben az épületben benne van az erdélyi emberek tudása és munkája is, itt az ő jövőjüket is befolyásoló döntések születtek és fognak születni, és ez az épület adott esetben nemcsak idelátogató turistaként, érdeklődőként várja vissza őket, hanem a jövőbeni magyar érdekek képviselőiként, védőiként is.A diákok rövid ismertetőt hallgattak meg a Parlament épületéről, és Révész Máriusz fideszes országgyűlési képviselő vezetésével formális parlamenti ülést is tartottak, ahol megválasztották a tanácskozás jegyzőit, lefolytatták a Nem Adom Fel Alapítvány fogyatékkal élő emberek érdekében kezdeményezett törvényjavaslatának, illetve a Dévai Szent Ferenc Alapítvány gyermekeket elismerő díjairól szóló kezdeményezésének vitáját, majd nagy többséggel meg is szavazták azokat.