Kövér László átvette Krakkóban a V4 soros parlamenti elnökségét

A Wawel királyi vár egyik dísztermében megtartott elnökség-átadási ceremónia során Kövér László elmondta: a jelenlegi lengyel elnökséget júliusban felváltó magyar elnökség során várhatóan ingatag marad az európai biztonsági helyzet, a migráció kezelésével kapcsolatban további viták jönnek, és csökken az Európai Unió (EU) figyelme közvetlen szomszédságunk, a Nyugat-Balkán és Kelet-Európa iránt, így az EU-bővítés iránt is.



Úgy vélte: nem csökken a V4-re, különösen a Lengyelországra és Magyarországra nehezedő politikai nyomás a brüsszeli intézmények és "egyes tagállami kormányok részéről". A magyar V4 elnökség célja az országcsoport egységének, a térségben betöltött stabilizáló szerepének megőrzése - értékelte Kövér László.



Magyarország "erős üzenetet akar küldeni abban a tekintetben, hogy a V4 hozzájárul Európa stabilitásához és növekedéséhez, és konstruktív partnerként aktívan részt vesz a legfontosabb európai vitákban" - hangsúlyozta a magyar házelnök.



"Egyenlő partnerként, a nemzetállamok és a nemzeti parlamentek számára biztosított lehetőségeket maximálisan felhasználva az előttünk álló, várhatóan kihívásokkal teli esztendőkben is együtt kell fellépnünk közös sorsunk alakítása érdekében az EU-ban" - szorgalmazta.



Aláhúzta: a magyar elnökség az abban rejlő lehetőséget akarja kiaknázni, hogy a V4-ek az összességében több mint 60 millió főt számláló lakosságukkal komoly gazdasági erőt képeznek Európában, exportkapacitás szempontjából pedig a harmadik helyen vannak az EU-ban.



Marek Kuchcinski, a szejm elnöke, kiemelte: a V4 megtestesíti az EU-nak az "egyesülve a sokféleségben" hivatalos jelmondatát. Megerősítette: Lengyelország az EU-t a szolidáris államok közösségeként fogja fel, az uniós intézményeknek pedig az egyenlő, szabad és szuverén nemzeteket kell támogatniuk.



Az ünnepség előtt a házelnökök, valamint Soltész Miklós, az EMMI államtitkára a waweli székesegyházban részt vettek a Veres András győri megyés püspök általbemutatott szentmisén, amely a Fekete Madonna zarándokvonaton érkezett, korábban a czestochowai Mária-kegyhelyre is ellátogató mintegy 800 magyar zarándok lengyelországi útjának csúcspontja.



Délután a házelnökök a Szent Lászlóról szóló kiállítást nyitották meg közösen. A krakkói óváros egyik központi terén a Szent László-év alkalmából rendezett tárlat megnyitóján Kövér kiemelte: a magyar király megszilárdította mind a magyar államot, mind a latin-rítusú kereszténységet, "hozzáértő politikával megvédte Magyarország szuverenitását is mind a Nyugattal, a Német-római Birodalommal, mind pedig a Kelettel, a Bizánci Császársággal szemben". Kiemelte: Szent László lengyel földön, Krakkóban született, ezen a földön "szívta magába először az Isten és a haza szeretetét, Hungária és Polonia szeretetét".



A magyar lovagkirály volt az, akinek "a dinasztikus politika eredményeként a horvát korona is a fejére került, ő volt az, aki segítséget nyújtott cseh barátainknak is, először megteremtve ezáltal a közvetlen politikai együttműködést Közép-Európában" - idézte fel Kövér.



Marek Kuchcinski, a szejm elnöke beszédében a V4 történelmi kapcsolatainak szempontjából jelképesnek nevezte, hogy Szent László édesanyja lengyel volt, ükanyja pedig Dobrava cseh hercegnő, az első lengyel keresztény fejedelem, Mieszko felesége.