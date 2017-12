Kövér: január 16-án dönt a Fidesz választmánya az egyéni jelöltekről

Az Országgyűlés elnöke elmondta: nem fognak sokat ülésezni a választásokig, talán néhány hét lesz a február elsejétől kezdődő tavaszi ülésszakban. Sok értelmét nem látja, hogy az ülésszak belenyúljon a kampányidőszakba, sőt az lenne a legjobb, ha akkor már nem is üléseznének - mondta Kövér László.



A választási listáról elmondta: január 16-án lesz választmányi ülés, ahol az egyéni választókerületi jelölteket elfogadják. Sok meglepetés nem éri sem az ellenfeleket, sem a választókat, azok a képviselők kapnak nagyrészt bizalmat, akik legutóbb mandátumot nyertek. Változás kevés lesz, egy kezén meg tudja számolni, hogy mennyi - közölte.



Az országos listával mindig a legutolsó pillanatig várnak, de óriási meglepetések itt sem lesznek - mondta. Jelezte: az a szokás, hogy a vezető képviselők, tisztségviselők után jönnek azok, akiket különböző okok miatt be kell emelni, többek között a szövetségeseik vezetői, majd az egyéni kerületi jelöltek és a "tartalékok".



Úgy értékelt: az egész európai baloldal csődközeli állapotban van, és bár a politikai tábor nem mindenhol esett szét annyira, mint nálunk, mondanivaló tekintetében a német szociáldemokraták sincsenek jobb helyzetben, mint "a mieink".



A Jobbikra kirótt több száz milliós büntetést úgy értékelte: az ÁSZ nem mérlegelhet politikai alapon, soha nem tette ezt, és most sem járhat el így. Ha egy pártnál szabálytalanságokat talál, nincs más lehetősége, mint feltárni, közzétenni, a párt tudomására hozni. Ha a párt a rendelkezésre álló idő alatt nem tudja cáfolni amit felróttak, kénytelen a konzekvenciáit viselni.



Nem azon kellene "lamentálni", hogy Domokos László, az első ÁSZ-elnök, aki ezt meg merte tenni, hanem azt kellene a Jobbiknak feltárni, miért ők az első párt, amelyik ekkora hibát követett el. Ha ez nem hiba volt, hanem szándékos politikai stratégia, akkor azt nem minősítené. "Bénák", ha nem képesek a törvényeket betartva gazdálkodni - mondta. Szerinte annak, amit néppártosodás címén csinálnak, hogy a baloldali szavazóknak udvarolnak, a politikai következményeit rajtuk kívül mindenki ki tudta számítani.



Kövér László arról, hogy összefog-e a baloldal és bevonják-e a Jobbikot, azt mondta: az együttműködés folytatódik, de ez nem Solymáron kezdődött a hétvégi voksolás előtt, már működött Tapolcán, Veszprémben az időközi választásokon. Ő erre készül és erre próbálja felkészíti a választókat és a szimpatizánsokat is. Fontosnak tartotta, hogy a jó kormányzati intézkedésekkel is kampányoljanak, de egy jó kormányzati teljesítmény önmagában még nem elég. Arról is beszélni kell, mit tett az ellenfél amikor kormányon volt - mondta. A baloldalnak és az ellenzéknek kétségkívül nehezebb a dolga, mint a Fidesznek 1998 előtt - jegyezte meg, de tévesnek nevezte azt az utat, amit választottak, hogy megpróbálják letagadni az eredményeket. Ezek nem a kormány eredményei, az emberek tehetsége, szorgalma kellett hozzá - értékelt.



Érti azokat az okfejtéseket, hogy ha nem lenne migrációs krízis, ki kellene találni a Fidesznek, de Európát - és benne Magyarországot - olyan kihívás érte, amilyen utoljára talán az oszmán hódítás idején. Az a nem túl távoli jövő bontakozik ki, hogy Európa pusztán földrajzi jelölés marad, és nem keresztény, erkölcsi alapokon felépülő társadalmak lesznek itt, ha nem lépnek sürgősen. Az első lépés ehhez a tömeges migrációs leállítása, amely magától nem fog megszűnni - jelentette ki.



A házelnök arról is beszélt, szerinte bevált a rendszer, hogy a költségvetést már nagyon korán elfogadják. Ez jó lépés volt, lélektani szempontból is fontos a gazdasági szereplők számára, hiszen jó előre tudnak kalkulálni - összegzett. Alig volt olyan költségvetés korábban, amit ne kellett volna kiigazítani, volt olyan, amit át is kellett írni. Az elmúlt éveket azonban a stabilitás jellemzi - emelte ki.



Az ellenzék öt vitanapot kezdeményezett, a kormány egyet - tért át egy másik témára. Hozzátette: a viták tónusa, érvrendszere azt mutatja, hogy a parlamenti ellenzéki pártok egyre inkább a nyilvános viták színpadául használják az Országgyűlést. Különböző performanszokat, bohóckodásokat mutatnak be, hogy átlépjék a nyilvánosság ingerküszöbét, és egyre kevésbé érdemiek a parlamenti szakmai viták. Részben önmaguk, részben a választók megbecsülése megkövetelné, hogy akkor is elmondják álláspontjukat, ha esetleg érdemben nem tudnak változtatni - vélte.



Szólt arról is, hogy mintegy 150 törvényt fogadtak el a ciklusban, a nemzetközi szerződések nélkül. A 2010 óta tartó átalakulás a ciklus közepére lezárult, az összes nagy törvényt megalkották - közölte Kövér László, aki nem lát szükségesnek további változtatásokat az Országgyűlés hatékonyabb működése érdekében.



A sajtóra vonatkozó szabályokról azt mondta: nem okoz örömet számára, hogy ha a sajtó bármely munkatársával hadakoznia kell, annak örülne, ha a pártatlansága abban merülne ki, hogy senki ellen nem kell fellépnie. Ha azonban egyes újságírók a képviselők provokálását tartják a legfontosabbnak, akkor a jövőben sem tud engedményt tenni - jelezte. A parlament méltóságához az emberi méltóság tiszteletben tartásán keresztül vezet az út - fogalmazott az Országgyűlés elnöke.