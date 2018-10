Kövér: csak közös erővel biztosíthatjuk a fenntartható regionális fejlődést

A házelnök a Dunai Parlamenti Képviselők 5. konferenciáján mondott köszöntőjében kiemelte: Magyarország a Duna-régió szakmai stratégiáját egy erősödő kelet-közép-európai politikai együttműködés fontos tényezőjének is tekinti.



Úgy látja, biztató, hogy a változatos társadalmi, nyelvi, gazdasági és természeti adottságokkal rendelkező dunai térség döntéshozói, szakemberei és lakossága képesek az egyre tudatosabb és célirányosabb együttműködésre. A Duna-régió stratégia keretében az elmúlt években több magyar kezdeményezés indult, "a közös kihívásokra összehangolt válaszokat adtunk és az egész régió számára lényeges eredményeket tudunk felmutatni" - értékelt.



Kövér László felidézte: hét éve a soros magyar EU-elnökség alatt Magyarország eredményes politikai támogatásának köszönhetően elfogadták a Duna-régió stratégiát, négy éve pedig Budapesten rendezték meg a Dunai Parlamenti Képviselők 2. Konferenciáját. 2017-ben Magyarország látta el a stratégia elnökségi feladatait, és sikeres éves fórumot rendeztek Budapesten több nem európai uniós ország miniszterének részvételével - emlékeztetett.



Kitért arra: a tavalyi fórum nyitóbeszédében Orbán Viktor miniszterelnök kiemelte a csatlakozási folyamat támogatásának fontosságát az unión kívüli országok tekintetében, valamint a Duna-régiós projektekre szánt pénzügyi források növelésének igényét. A magyar elnökség középpontjába az energiabiztonságot, valamint a zöld közlekedés kérdéseit, fejlesztési lehetőségeit állították - fűzte hozzá.



A házelnök hangoztatta: Magyarország elkötelezett a stratégia sikeres megvalósítása mellett, és a kezdetektől fogva sajátjaként tekint annak legfontosabb céljaira, így a régió fenntartható fejlesztésére, természeti területeinek, tájainak és kulturális értékeinek védelmére.



Kövér László, úgy vélte, az egyeztetésére kiváló lehetőséget és keretet biztosít a tizennégy érintett ország parlamenti képviselőinek rendszeres párbeszéde.



Kifejtette: a folyó menti népek számára a Duna évezredek óta olyan határvonalat jelent, amely földrajzi értelemben egyidejűleg elválaszt és összeköt. "A geográfia erősebb minden ideológiánál", ezért a Duna egyfajta sorsközösséget is teremt a partjain élő népeknek és országoknak - mutatott rá.



Megjegyezte: ugyanakkor a Duna nemcsak állandó közös hasznot, hanem néha közös veszélyt is jelent, hiszen együtt kell védekeznünk az árvizek kártételei ellen, és nem feledkezhetünk meg a felkészülésről az ipari balesetekre vagy a folyókon érkező egyre jelentékenyebb műanyag hulladék-szennyezésre.



Az Országgyűlés elnöke a konferencia egyik témája, a klímaváltozás vonatkozásában arról beszélt, hogy számtalan előjele van annak, hogy térségünk is meghatározó környezeti változások előtt áll. A politikusoknak az a feladatuk, hogy tudatosítsák a veszélyeket és felkészítsék a társadalmakat a veszélyek elhárítására, a károk mérséklésére - közölte.



A konferencián mások mellett felszólal Maja Gojkovic, a szerb nemzetgyűlés elnöke, Dejan Zidan, a szlovén nemzetgyűlés elnöke, Ivo Béreka, a cseh szenátus alelnöke és Szanyi Tibor EP-képviselő. A résztvevők a tanácskozáson közös nyilatkozatot fogadnak el.



Kövér László pénteken kétoldalú megbeszélést folytat a szerb és a szlovén házelnökkel, valamint a bolgár parlamenti alelnökkel.