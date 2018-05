Kövér: becsülete van az értékteremtő szakmunkának

Kövér László kiemelte: a XXI. századi tudásalapú társadalomban nem csak a digitális ismeretnek van helye, de szerepe és becsülete van az értékteremtő szakmunkának is.



A Szakma Sztár Fesztivál egész programja azt üzeni szavai szerint, hogy a jól végzett munkának egyre inkább megvan az elismerése, becsülete, jutalma.



Kövér László hangsúlyozta, hogy a jó szakmunka, szaktudás felértékelődik a gazdaságban, ugyanakkor a történelmi örökségből adódó, Európa keleti és nyugati fele közötti bérszínvonalbeli különbségeket az elmúlt két kormányzati ciklusban csak mérsékelni lehetett, megszüntetni nem.



Szakértői becslések szerint 1990 óta Kelet- és Közép-Európából több mint 25 millió, 25-40 év közötti munkavállaló ment Nyugat-Európába dolgozni, akik képzésére - szülőföldjükön - ezermilliárd euró feletti összeget fordítottak. Mindez súlyos demográfia, gazdasági és társadalmi hátrányt okoz Kelet- és Közép-Európa országainak - mondta.



Hozzátette, a magyar gazdaság- és társadalompolitikának éppen az a célja, hogy minél nagyobb arányban maradjon helyben a szülőföldön megtermelt haszon, így abból nagyobb arányban részesülhetnek a munkavállalók.



Kövér László hangsúlyozta, a Parlament épülete megtestesíti a korábbi korok világszínvonalú magyar szaktudását, az Országház építésében több mint 50 szakma képviselői vettek részt. Nemzetközi turisztikai felmérés szerint a világ legnépszerűbb látnivalóinak rangsorában a Parlament épülete a tavalyi 14. helyről az idén 10. helyre lépett elő - mondta.



Parragh László, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara elnöke kiemelte, a Szakma Sztár Fesztivál évek óta folyamatosan bővül, az idén 43 szakmában versenyeztek a fiatal szakmunkások, jövőre az agrárium belépésével a szakmák száma közelíti majd az 50-et.



Megismételte korábbi kijelentését: egy jó szakma felér egy diplomával, a munkaerőpiacon jelentős kereslet van a szakképzett munkaerő iránt.



Az MKIK elnöke emlékeztetett rá, hogy a rendszerváltó országok közül Magyarországon rendezik meg először az európai szakmunkások versenyét, az EuroSkills-t. A Hungexpo területén zajló rendezvényhez kapcsolódóan a budapesti szállodai kapacitás jelentős részét lekötötték, a szeptemberi rendezvényre 80 ezer látogatót várnak.



A kamara országos szakmai versenyeket 43 szakképesítésben - köztük 2 új: a távközlési technikus és vegyész technikus szakmában - hirdetett meg, a nappali tagozaton végzős szakiskolai és szakközépiskolai tanulók számára.



Az írásbeli versenyen országosan több mint hétezren vettek részt. A döntőt a háromnapos Szakma Sztár Fesztiválon tartották, ide 108 oktatási intézményből 236 diák jutott be. A szakmai versenyen a jó eredményt elérők - idén a tanulók több mint 80 százaléka - kapott felmentést a tanévvégi teljes szakmai záróvizsga letétele alól - közölte az MKIK.



A "2015 a külhoni magyar szakképzés éve" folytatásaként a Miniszterelnökség szervezésében 3 szakmában 3 versenyző vett részt a fesztiválon, akik a Felvidékről, Erdélyből és a Vajdaságból érkeztek, ők a Miniszterelnökség különdíját vehették át a Szakma Sztár Fesztiválon.



A fesztivál keretében zajlott az V. SkillsHungary nemzeti döntő és bemutató, amelyen a EuroSkills Budapest 2018 versenyen induló magyar csapat minden tagjával találkozhattak a látogatók.



A kamara tájékoztatása szerint az országos szakmai versenyeket közvetlenül 840 közreműködő, illetve 500 szervezet együttműködése segítette.



A Szakma Sztár Fesztiválra az idén hozzávetőleg 15 ezer látogató jutott el, ebből mintegy 9 ezer diák a területi kamarák szervezésében. Több mint 70 százalékuk az általános iskolákból érkező 6-7-8. osztályos, közvetlenül pályaválasztás előtt álló fiatal volt.



A Magyar Kereskedelmi és Iparkamara a kormány támogatásával 2019-ben is megrendezi a Szakma Kiváló Tanulója Versenyt, az Országos Szakmai Tanulmányi Versenyt, valamint ezek döntőjét, a Szakma Sztár Fesztivált.