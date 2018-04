Kövér: Ausztria és Magyarország hasonlóan gondolkodik Európa biztonságáról és jövőjéről

A magyar Országgyűlés elnöke szerint Ausztria és Magyarország hasonlóan gondolkodik Európa biztonságáról és jövőjéről. Kövér László Tallinnban, az uniós parlamenti elnökök találkozóján tárgyalt mások mellett az osztrák Nemzeti Tanács elnökével.Az M1 aktuális csatorna keddi beszámolója szerint a parlamenti elnökök találkozóján Wolfgang Sobotka a júliusban kezdődő osztrák soros uniós elnökség programjáról beszélt. Azt mondta: a digitalizációra, a Nyugat-Balkán integrációjára és az illegális bevándorlással szembeni küzdelemre helyezik a hangsúlyt.Kövér László úgy értékelt: Ausztria soros elnöksége idején a realitások, a józan ész talajára kívánja helyezni a migrációs politikát.A magyar házelnök találkozott a francia szenátus vezetőjével is. Gérard Larcher az M1-nek a tagállamok szuverenitásának fontosságát és a keresztény kultúra védelmét hangsúlyozta. Úgy fogalmazott: ahogy a magyar kormány, úgy a francia szenátus is kiemelten kezeli a közel-keleti keresztények ügyét.Létrehoztak egy keresztény kisebbségvédelmi munkacsoportot, amely azon dolgozik, hogyan lehetne visszatelepíteni az Irakból elmenekült keresztényeket saját földjükre - közölte a francia politikus. Hozzáfűzte: szerinte az Európai Uniónak is kötelessége védelmet nyújtani nekik, a keresztény kultúra ugyanis Európa egyik legfontosabb értéke. "De ha a Közel-Keletről eltűnnek ezek a nők és férfiak, akkor nem lesz, akik hidat teremtsen majd Kelet és Nyugat között" - mondta Gérard Larcher.A parlamenti elnökök elfogadtak egy közös nyilatkozatot is, amely rögzíti, hogy az Európai Unióban az egyik legfontosabb feladat a polgárok biztonságának és jólétének szavatolása.Kövér László elmondta: a tanácskozáson felmerült, hogy a nyilatkozatban rögzítik a keresztény kultúrát is, mint az Európai Uniót összetartó alapvető értéket. A lengyel javaslatot azonban hiába támogatta mások mellett Magyarország, végül nem került bele a szövegbe. "Úgy gondolták, ezt ne tegyük, mert ez egy olyan vallási kérdés, ami kirekeszti Európa polgárainak egy részét" - mondta Kövér László. Jelezte: próbálták elmagyarázni, hogy nem vallási, hanem kulturális, civilizációs kérdésről van szó, amely hozzátartozik az európai identitáshoz. "Mihez akarnánk integrálni azokat a migránsokat, akiknek az integrációjáról olyan sokat beszélünk, ha a saját önazonosságunkat megtagadjuk" - tette fel a kérdést az Országgyűlés elnöke.Kövér László arról is beszélt: továbbra is kényes kérdésnek számít az Európában rekedt bevándorlók kezelése, hiszen a nyugati országok a migrációban látják a demográfiai problémák megoldását, a szétosztásukban érdekeltek. Magyarország viszont ezt továbbra sem fogadja el, hanem a családok megerősítésében látja Európa jövőjét - tette hozzá.