Kövér: a választás tétje a kormány által megkezdett út folytatása

Kövér László azt mondta, a választás arról szól, hogy "semmibe dobjuk-e ötszáz év önazonosságunkért, függetlenségünkért, kultúránkért, hitünkért való véráldozatait, küzdelmeit", nem beszélve az elmúlt nyolc év építkezéséről és az elmúlt 28 év megpróbáltatásairól. Azt mondta: az elmúlt ötszáz évben "állandóan a létünkért küzdöttünk", miután túléltük a tatárdúlást, hol a némettel, hol a törökkel hol az orosszal kellett szembenéznünk.



Az Országgyűlés elnöke szerint a rendszerváltás óta eltelt négyéves kormányzati periódusokból a mögöttünk hagyott négy esztendő volt a legsikeresebb, az ország ebben az időszakban haladt a legtöbbet előre. Párhuzamba állítva Magyarország és Görögország 2010-es és mai helyzetét, azt mondta: a különbség mutatja az elmúlt évek eredményeit.



Kövér László azt mondta: 2010-ben pénzügyileg, államszervezésileg, erkölcsileg és a közbiztonságot tekintve is "a szakadék szélén állt" az ország. A 2010-óta hatalmon levő Fidesz-KDNP kormányok helyreállították a közbiztonságot, gyakorlatilag megszüntették a gyermekéhezést, 1990 óta nem dolgozott ennyi ember, mint a mai csaknem 4 millió 400 ezer, a munkanélküliség pedig 4 százalék alatt van - sorolta.



Kövér László szerint a választáson arról is döntünk: azt akarjuk, hogy Magyarország magyar ország maradjon vagy azt, hogy bevándorlóország legyen. Bajorország ma már többet költ migránsokra, az integrációjukra, a felzárkóztatásukra, mint oktatásra, egészségügyre és gazdaságfejlesztésre összesen - mondta.



Hozzátette: a bevándorlást ma már szinte mindenki szigorítani akarja, ami azt jelenti, hogy "aki idejön, az itt is fog maradni" sőt, akik Európa nyugati felében vannak, azokat is megpróbálják "mindenféle kvótákkal" visszaosztani hozzánk.



Bóka István, Balatonfüred fideszes polgármestere a térség lehetőségeiről szólva kiemelte: hazai és európai uniós támogatásokból több mint 360 milliárd forint érkezik a Balaton-régióba. Soha ilyen volumenű forrás nem állt még rendelkezésre a térség fejlesztésére, Balatonfüredre tízmilliárd forintot meghaladó pályázati forrás érkezik - emelte ki.



Kontrát Károly, a Fidesz-KDNP helyi országgyűlési képviselőjelöltje kiemelte: számára az a legfontosabb, hogy a Balaton és környéke Európa legbiztonságosabb turisztikai térségei között legyen. Magyarország Európa és a világ egyik legbiztonságosabb országa, és ma ez az egyik legfőbb érték - fogalmazott.