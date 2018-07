Kövér: a globalizmustól nemzeti szuverenista irányba fog eltolódni az európai politika súlypontja

A jövő évi európai parlamenti (EP-) választások után az európai politika súlypontja globalista irányból nemzeti szuverenista irányba fog tolódni - jelentette ki Kövér László , az Országgyűlés elnöke szerdán a felvidéki Ógyalla közelében rendezett Martosi szabadegyetemen tartott fórumán.Az EP-választásokat Kövér László úgy jellemezte, hogy "az igazság pillanata lesz". Mint mondta, azért, mert most először lesz a választás tétje az, hogy merre haladjon Európa: egy idegen civilizációkban feloldódó kontinens legyen, vagy sikerül megfordítani ezt a folyamatot.A szabadegyetem első kiemelt fórumának résztvevői - Kövér László, Potápi Árpád János nemzetpolitikai államtitkár és Menyhárt József, a felvidéki Magyar Közösség Pártjának (MKP) elnöke - az elmúlt egy évet értékelték, illetve a jövőbeli kilátásokat mérlegelték Európa, a Kárpát-medence és a felvidéki magyarság szempontjából."Nemcsak a magyarországi, de az európai baloldal is vesztésre áll" - vélekedett az EP-választások kilátásait latolgatva a házelnök, megjegyezve: Nyugat-Európában fokozatosan hátrál meg az a politikai garnitúra, amely felvállalta az "Európai Egyesült Államok" vízióját.A visegrádi négyekkel (Magyarország, Szlovákia, Csehország és Lengyelország) kapcsolatban Kövér László azt mondta: bár azok kormánypártok tekintetében lefedik az egész európai pártstruktúrát, fennáll a paradigmaváltás lehetősége, megvan a lehetőség arra, hogy felülemelkedjenek régi problémáikon, tekintve, hogy most a "nemzeti államok egymás közti pitiáner küzdelmeinél nagyobb a tét"."Ez egy remény, egy esély, amely még nincs itt karnyújtásra" - tette hozzá Kövér László, aki szerint ezzel összefüggésben a közép-európai identitás kialakítására is szükség lenne.Kövér László beszélt arról a levélről is, amelyet az Amerikai Egyesült Államok vezetése a napokban küldött európai NATO-tagországoknak, felszólítva őket arra, hogy tartsák a vállalt szinten védelmi kiadásaikat. Ezzel kapcsolatban Kövér László úgy vélekedett: ha az európai NATO-tagállamok teljesítenék ezeket az elvárásokat - vagyis bruttó össztermékük (GDP) két százalékára emelnék védelmi költségvetésük szintjét -, az többszöröse lenne annak az összegnek, amelyet Oroszország védelmi célra költeni tud - így ebből az összegből akár magukat is meg tudnák védeni.Potápi Árpád János felszólalásában egyebek mellett az elmúlt négy év nemzetpolitikai eredményeiről beszélt. Elmondta: 2010 egy alapvető nemzetpolitikai fordulatot hozott, 2014-re pedig megteremtették azt a keretrendszert, amelyre alapozva a nemzetpolitika máig dolgozik, s megindították tematikus éveik sorozatát is. Hozzáfűzte: 2015-ben új vetületet kapott a nemzetpolitika, a szülőföldön való boldogulás elősegítése került az előtérbe, amit a nehezebb helyzetben élő nemzetrészeknek juttatott gazdasági támogatás eszközével segítenek elő. "Nem minden a pénz, de nagyon fontos eszköz az olyan negatív folyamatok megállításában, mint az asszimiláció, az elvándorlás és a gyerekvállalás csökkenő tendenciája" - mutatott rá Potápi Árpád János. Az államtitkár jövőbeli terveikkel kapcsolatban elmondta: egyetlenegy magyar emberről sem mondanak le, tovább akarják erősíteni a magyar identitást Magyarországon, a külhonban és a diaszpórában egyaránt.Menyhárt József az elmúlt évet összefoglalva a tavaly őszi szlovákiai megyei választások eredményeiről beszélt, kiemelve: megtartották azt az erőt, amelyet addig képviseltek. Említette a Minority SafePack kezdeményezést, amelynél - mint mondta - a felvidéki magyarság megmutatta, hogy nem alvó közösség, hiszen 68 ezer aláírást gyűjtöttek össze. Az elmúlt év pozitívumai között említette a Magyarországgal közösen végrehajtott Baross Gábor Terv (a Felvidék gazdaságfejlesztési tervének) eddigi eredményeit, az óvodaprogramot és a ma7 médiacsalád létrehozását is. A jövőről beszélve kiemelte: az MKP "elkezdte az alvók felrázását", az új arcok keresését, az ősszel sorra kerülő helyhatósági választások összefüggésében pedig civil összefogásról beszélt.