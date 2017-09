Kovács Zoltán: Magyarország tudomásul veszi az EB kvótaügyben hozott ítéletét

Kovács Zoltán a belga fővárosban tartott nemzetközi sajtótájékoztatóján hangsúlyozta: a migrációs válság vonatkozásában Magyarország egyike volt azoknak az uniós tagállamoknak, amelyek mindent megtettek kötelezettségeik teljesítése érdekében.



"Magyarország lelkiismerete tiszta. Azt látjuk, hogy a magyar határintézkedések működnek. Bebizonyosodott, hogy a magyar javaslatok működőképesek" - fogalmazott.



Mint mondta, a magyar kormány elutasítja a szolidaritás új, egyoldalú és elfogult meghatározását, amely kizárólag a kvótarendszerben való részvételre szűkítené le a fogalom definícióját.



A szóvivő rámutatott, az uniós dokumentumokban nincs definiálva a szolidaritás fogalma, a magyar kormány szerint azonban annak a fő fokmérője az, hogy valamely ország betartja-e a már létező szabályokat vagy sem, márpedig Magyarország az elmúlt két évben 883 millió eurót (270 milliárd forintot) költött a határvédelemre, s ezzel nemcsak magát, hanem például Ausztriát és Németországot is védte.



Hozzátette, hogy ezek csak a rendkívüli költségek, amelyekben ugyan benne van a határkerítés építésére fordított pénz is, de nem az teszi ki az összeg legnagyobb részét, ezért Magyarország szolidaritást vár a többi tagállamtól és az uniós intézményektől.



Kovács Zoltán emellett kijelentette: az Európai Uniónak is érdeke lenne a józan hozzáállás, a migrációs helyzet ugyanis még mindig fenntarthatatlan.



Érthetetlen, miért akar az EU olyasmit ráerőltetni a tagállamokra, amelyet több ország is világosan elutasít. Konszenzusos döntéshozatalra lenne szükség, illetve észszerű és végrehajtható döntésekre - közölte.



Újságírói kérdésre válaszolva a kormányszóvivő elmondta, a hatályos uniós szerződések értelmében nem kérdés, hogy Magyarország egyszer be fogja vezetni az eurót, de jelenleg ez nem áll érdekében az országnak, sok még a tennivaló.