Kovács Zoltán: a V4 saját hangján beszél, ami erősítheti Európát

A visegrádi csoport (V4) országai saját hangjukon beszélnek, többek között a migráció témájában, ez a hang nem megosztja, hanem megerősítheti Európát - hangsúlyozta Kovács Zoltán, a Miniszterelnöki Kabinetiroda nemzetközi kommunikációért felelős államtitkára hétfőn Varsóban.



Kovács Zoltán azt követően látogatott a lengyel fővárosba, hogy vasárnap nemzetközi kommunikációért felelős államtitkárrá nevezték ki.



A varsói magyar nagykövetségen rendezett sajtóreggelin Kovács Zoltán leszögezte: a közép-európai országok nemcsak az elmúlt években, évtizedekben, nemcsak a kommunista időszakban, hanem az ezt megelőző évszázadokban is sajátos történelmi fejlődésen mentek keresztül, amelynek során "saját hangjuk" formálódott ki.



Ezt a hangot nemcsak az elmúlt három év során megnyilvánuló migrációs válság miatt kell hallatni Nyugat-Európában, vagy akár világszerte, hanem a történelmi adottságok okán is - hangsúlyozta az államtitkár.



Úgy vélte: azok a különbségek, amelyek a sajátos fejlődésből adódóan a V4 és Nyugat Európa között fennállnak, nem megosztják, sőt inkább erősíthetik Európát. "Hiszen a mi perspektívánk olyan létjogosultsággal bír, mint bárki másé, Dél-Európáé vagy Észak-Európáé. Vannak adottságaink, amelyeket képviselni kell, és amelyekből ki kell indulni" - húzta alá.



Az MTI kérdésére válaszolva, hogy a jövő májusi európai parlamenti (EP) választásokat megelőző kampány idején a V4-ek milyen témákban keresnek alkalmasint közös hangot, Kovács Zoltán úgy vélte: "A választók minden uniós tagállamban biztosan a migráció kérdését tartják majd szem előtt".



Úgy vélte: a V4-nek érdemes lenne elgondolkodnia azon, hogy hogyan tudná a régió saját hangját még jobban, még hatékonyabban hallatni az EP-ben is. A közös közép-európai perspektívákról még több szinten, még több formában kell beszélni - mondta.



Kiemelte a térség gazdasági erejét, rámutatva: a V4-ek és Németország közötti kereskedelmi forgalom másfélszerese a francia-német forgalomnak, és a csoport együtt hozzávetőleg ugyanakkora népességgel bír, mint Franciaország.