Kovács Zoltán: a kormány egy egyetemet sem akar elüldözni



A kormány egy egyetemet sem akar elüldözni, így a Közép Európai Egyetemet (CEU) sem - jelentette ki Kovács Zoltán az M1 aktuális csatorna csütörtöki műsorában.



A kormányszóvivő közölte, hogy csupán egy 28 intézményre vonatkozó vizsgálatról van szó, vagyis ha a törvényes működésre vonatkozó feltételeket a többiekhez hasonlóan biztosítani tudja a CEU, akkor az elüldözésre vonatkozó vád a hisztériakeltés része.



Ugyanakkor a CEU vezetői olyan jogszabály visszavonását követelik, ami még nem is került a parlament elé - tette hozzá a politikus.



A kormányszóvivő arról is beszélt, hogy egyes civil szervezetek, például a Magyar Helsinki Bizottság jogvédelemnek álcázott politikai nyomásgyakorlást folytatnak. Erre jó példa szerinte az általuk képviselt két bangladesi esete, akikkel kapcsolatban a strasbourgi emberjogi bíróság elmarasztalta Magyarországot két férfi menedékkérelmének elutasítása miatt.



Vagyis a Magyar Helsinki Bizottság politikai legitimáció nélkül alapvetően befolyásolni kívánja a politikai döntéshozatalt, ugyanis a "hajmeresztő" ítélet elvitatja egy szuverén országtól, hogy kit enged be a területére - fogalmazott a kormányszóvivő.



Azt is hangsúlyozta, hogy komoly politikai és igazságszolgáltatási nyomás nehezedik Magyarországra, hogy változtassa meg a magatartását az illegális bevándorlás kérdésében. Sokakat bánt, hogy hatékony határvédelmi rendszert építettünk ki - fűzte hozzá.



A kérdés az, hogy Európa miért nem akar a feltételeknek megfelelni, az Európai Néppárt pedig hatékony eszköz lehet arra, hogy ezen a területen is érdemi vita szóljon Európa jövőjéről - hangsúlyozta.



Ezt segítheti a visegrádi együttműködés is, amely az elmúlt másfél évben bebizonyította, hogy képes olyan forró kérdésekben együttműködni, mint a határvédelem, vagy az élelmiszerbiztonság - mondta Kovács Zoltán.



Lázár: mindenki tartsa be a játékszabályokat!



A külföldi egyetemek sem csaphatják be a diákokat, nem élhetnek vissza helyzetükkel, és nekik is vállalniuk kell a magyar törvények betartását - mondta Lázár János Miniszterelnökséget vezető miniszter szokásos csütörtöki sajtótájékoztatóján a felsőoktatási törvény javasolt módosításáról szólva.



A tárcavezető az Oktatási Hivatal vizsgálatát - amely 28 külföldi egyetem közül 27-nél talált problémákat - jogszerűnek és alaposnak nevezte. Jelezte egyúttal: minden külföldi egyetem számíthat arra, hogy a kormány méltányos módon fogja megvizsgálni a kérelmét mind az együttműködést, mind a képzés tartalmát illetően.



A kabinet azt szeretné elérni, hogy a diákok védelme jegyében mindenki tartsa be a játékszabályokat - hangoztatta.



Lázár János hozzátette, elegendőnek tartja az elkövetkező egy évet arra, hogy az érintett külföldi egyetemek esetében megköttessenek azok a nemzetközi megállapodások, amelyek a tervek szerint a működésük feltételei lesznek.



Szerinte minden, ami ezen felül van, "politikai hisztériakeltés".



Petíciót indít a CEU-ért az Ifjú Demokraták nevű szervezet



Petíciót indít és tüntetést szervez a Demokratikus Koalíció ifjúsági szervezete, az Ifjú Demokraták (IDE) annak érdekében, hogy a Közép-európai Egyetem (CEU) "tovább működhessen" - jelentette be az IDE elnöke.



Körmendi István egy csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatón azt mondta: az "állampárt" úgy döntött, hogy "ideológiai alapon, egy tollvonással" bezárja a legjobb hazai egyetemet. Most az ország, a demokratikus ellenzék, valamint a diákok közös felelőssége, hogy ez ne történhessen meg - tette hozzá. A "Támogatom, hogy a Közép-európai Egyetem továbbra is működhessen" szövegű petícióhoz bárki csatlakozhat, mert ez mindenkinek a közös ügye - közölte.



Egyúttal bejelentette, hogy az IDE április elsejére tüntetést szervez az egyetem Nádor utcai épülete elé.



Gréczy Zsolt DK-szóvivő pedig azt mondta el, hogy pártjuk az Európai Bizottsághoz fordul, ahonnan választ vár "a CEU bezárását célzó aljas kormányzati tervre".



Egy kérdésre Gréczy Zsolt azt felelte, hogy a petíció szövegét még nem nyújtották be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH).



Egy másik kérdésre Körmendi István azt mondta, hogy a szombati tüntetést a felsőoktatási törvény módosítása ellen szervezik, mert az elsősorban a CEU ellen készült, de több egyetem működését is veszélyezteti. Hozzátette, hogy mindenki mellett kiállnak, akit hátrányos érint a jogszabályváltozás, de nem tudott más érintett intézményt megnevezni.





Az MTI-hez csütörtökön eljuttatott nyílt levélben kiemelték, hogy a Közép-európai Egyetem 25 éve a magyar tudomány és felsőoktatás szerves része, a honi akadémiai élet egyik legjelentősebb és nemzetközileg is legsikeresebb műhelye, a külföldiek mellett sok magyar hallgató, oktató és kutató szellemi otthona.



Az egyetemi rangsorokban elért előkelő helyezései alapján a CEU a magyar kormányzat által olyannyira vágyott akadémiai kiválóság, nemzetközi versenyképesség megtestesítője - írták.



A Balog Zoltán miniszter által március 28-án beterjesztett törvényjavaslat ezt a minden tekintetben sikeres intézményt mondvacsinált és diszkriminatív feltételek bevezetésével egyszer s mindenkorra ellehetetlenítené - értékeli az Oktatói Hálózat, amely tiltakozását fejezte ki a szerintük a felsőoktatásba való durva kormányzati beavatkozás, a tervezett törvénymódosítás ténye és módja ellen.



Felszólították Balog Zoltánt, hogy haladéktalanul vonja vissza a "méltatlan és diszkriminatív" törvényjavaslatot. Egyúttal felszólították a magyar felsőoktatási intézmények vezetőit és a Magyar Rektori Konferenciát, hogy álljanak ki a magyar felsőoktatás integritásának védelmében, és tiltakozzanak a kormány "önkényes és jogtalan" támadásai ellen, amelyek most éppen a CEU-t sújtják, de szerintük az egész tudományos és oktatási szféra számára is fenyegetést jelentenek.



Palkovics László oktatási államtitkár szerdai bejelentése alapján a jövőben akkor működhetne oklevelet adó külföldi felsőoktatási intézmény Magyarországon, ha működésének elvi támogatásáról államközi szerződés rendelkezik. A CEU diszkriminatívnak tartja a kedden benyújtott törvénymódosítást; az intézmény rektora közölte: nem zárják be az egyetemet.



Szerda este az államtitkár egyeztetett a CEU rektorával, ezt követően azt közölte az Emberi Erőforrások Minisztériuma, hogy a kormány nem tartja indokoltnak a törvényjavaslat visszavonását.



Liberálisok: vonják vissza a CEU-ellenes törvényjavaslatot!



A Magyar Liberális Párt azt követeli, hogy a kormány vonja vissza a felsőoktatási törvény javasolt módosítását, ami a Közép-európai Egyetem (CEU) "ellen irányul".



Bősz Anett, a Liberálisok ügyvivője csütörtöki, budapesti sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: az Orbán-kormány minden felett kontrollt akar gyakorolni, ha nem tud, igyekszik befolyást szerezni és ha ez sem megy, akkor arra törekszik, hogy kiszorítsa Magyarországról azokat, akiknek a szellemiségével nem ért egyet. Ezt az aczéli kultúrpolitika idején volt kádári vezetés gyakorlatához hasonlította.



Felsőoktatási és közoktatási intézmények is áldozatául esnek a kormányzati politikának - folytatta Bősz Anett, bírálva, hogy helyi közösségek intézményeinek működését felülről érkező utasításokkal vagy törvénymódosításokkal írják át.



Példaként említette, hogy a VIII. kerületi Deák Diák Általános Iskola intézményfenntartói jogait a görögkatolikus Hajdúdorogi Főegyházmegye az érintettek megkérdezése nélkül szerette volna átvenni, de a szülői tiltakozásokat követően elálltak ettől a szándéktól. Jelezte: Fodor Gábor, a párt elnöke módosító indítványban kezdeményezi, hogy a közoktatási intézmények fenntartói jogait csak akkor lehessen megváltoztatni, ha ehhez minden érintett fél, köztük a diákok, a szülők és a tantestület is hozzájárul.