Kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen az Európai Bizottság a "Stop Soros" törvénycsomag miatt

Fidesz: Brüsszel a "Soros-szervezeteket" védi



A Fidesz szerint a most induló újabb brüsszeli eljárás megerősíti, hogy Brüsszel a bevándorláspárti és a "Soros-szervezeteket" védi.



A nagyobbik kormánypárt az MTI-hez csütörtökön eljuttatott közleményében az Európai Bizottság bejelentésére reagált, amely szerint kötelezettségszegési eljárás indult Magyarország ellen a "Stop Soros" törvénycsomag miatt, illetve bírósági szakaszba lépett a menekültügyi szabályozás miatt korábban megindított jogsértési eljárás.



A Fidesz azt írta, hogy a brüsszelieknek útjukban áll a "Stop Soros" és a migránsok betelepítését megtiltó alkotmánymódosítás, ezért indítanak miattuk eljárást.



A "Stop Soros" büntethetővé tette az illegális bevándorlás szervezését és finanszírozását, az alkotmánymódosítás pedig megtiltotta a migránsok betelepítését és megerősíti nemzeti önazonosságunkat - értékeltek.



Úgy fogalmaztak, hogy "ez nyilvánvalóan szúrja a szemét mindazoknak, akik migránsokkal akarják elárasztani Európát".



A mostani eljárás egy újabb politikai nyomásgyakorlás Magyarországra, és bizonyítja azt is, hogy Soros Györgynek a brüsszeli bizottságban is megvannak az emberei - írták.



Amíg a Fidesz-KDNP kormányoz, mind a "Stop Soros", mind az alkotmánymódosítás maradni fog, mert a magyar emberek egyértelműen kifejezték: nem akarják, hogy Magyarországból is bevándorlóországot csináljanak.



"Ezért állunk minden jogi és politikai vita elébe" - olvasható a közleményben.



Jobbik: elfogadhatatlan a "Stop Soros" miatti kötelezettségszegési eljárás



A Jobbik szerint elfogadhatatlan, hogy az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben a "Stop Soros" törvény miatt.



Az ellenzéki párt csütörtöki, MTI-hez eljuttatott közleménye szerint semmilyen lépés nem történt Magyarország részéről, amely ne lenne összhangban az Európai Unió (EU) külső határainak védelmével. Hozzátették ugyanakkor, hogy a törvény önmagában nem alkalmas a migráció megfékezésére.



A Jobbik azt írta, a bevándorlás visszaszorítása érdekében nemzeti hatáskörben szükséges határozott lépéseket tenni, ezért javasolják például az önálló határőrség visszaállítását.



Leszögezték: a Jobbik meg akarja védeni Magyarországot a bevándorlástól és "a mindent átszövő korrupciótól" is, így az EU-s pénzek törvénytelen, az adófizetőket károsító felhasználásától is.

- jelentette be csütörtökön az Európai Bizottság.Mina Andreeva bizottsági szóvivő arról számolt be, hogy úgynevezett hivatalos felszólító levelet küldtek a magyar kormánynak, és ezzel, a testület szakértői szerint ugyanis több szempontból is komoly aggályok merülnek fel azzal kapcsolatban, hogy az új rendelkezések összeegyeztethetők-e az uniós joggal.A brüsszeli bizottság indoklása szerint, hogy kommunikálhassanak az érintett nemzeti, nemzetközi és civil szervezetekkel, ami sérti a vonatkozó uniós irányelveket. E törvény, és nem veszi kellőképp figyelembe az eljárási garanciákat, az érintettek jogait. Másrészt a menedékkérelmek elfogadhatatlanságára vonatkozó újabb indok bevezetése sérti a menekültügyi eljárásokról szóló uniós irányelvet,- közölte a bizottság.A magyar hatóságoknak két hónap áll rendelkezésükre, hogy válaszoljanak a fenti kifogásokra. Ha nem érkezik válasz, vagy nem tekinthető kielégítőnek, akkor az Európai Bizottság dönthet úgy, hogy a jogsértési eljárás következő lépéseként úgynevezett indokolással ellátott véleményt küld Budapestnek. Ezt követően szükség esetén az Európai Bíróság elé vihetik az ügyet.Az Európa Tanács alkotmányjogi kérdésekkel foglalkozó szakértői testülete a törvénycsomag bizonyos rendelkezéseinek visszavonására szólított fel, rámutatva, hogy azok súlyosan akadályozzák a törvényesen működő civil szervezetek tevékenységét.A kormány indoklása szerint az újabb alaptörvény-módosítás célja, hogy megvédje Magyarország nemzeti szuverenitását és megtiltsa idegen népesség betelepítését az országba, a "Stop Soros" törvénycsomag pedig büntethetővé teszi az illegális bevándorlás elősegítését és szervezését.A bizottság szerint a magyar szabályok bizonyos pontjai nincsenek összhangban a közösségi joggal, a hatóságok pedig máig nem orvosolták a problémákat. A testület egyebek mellett kifogásolja, hogy Magyarországon kizárólag a tranzitzónákon belül lehet menedékkérelmet benyújtani, s ezekben csak korlátozott számú személy számára és túlságosan hosszú várakozási idő után teszik lehetővé a hozzáférést a menekültügyi eljáráshoz. Emellett a nem megfelelő szabályozás miatt fennáll annak kockázata, hogy a migránsokat megfelelő biztosítékok nélkül küldik vissza, megszegve a visszaküldés tilalmának elvét., és ekkor már egyetlen figyelmeztetés után a bírósághoz fordulhat, pénzbírság kiszabását javasolva az érintett állammal szemben.Az EU bíróság elé idézte Magyarországot az energiahálózati díjakra vonatkozó jogszabályok miattAz Európai Bizottság a kötelezettségszegési eljárásban az Európai Unió Bíróságához fordult Magyarországgal szemben, mert véleménye szerint az energiahálózati díjakra vonatkozó jogszabályai miatt nem felel meg maradéktalanul a harmadik energiaügyi csomagnak - közölte az uniós bizottság csütörtökön.Az Európai Bizottság eljárásának megindítását azzal indokolta, hogy a magyar jog kizár bizonyos költségtípusokat a hálózati villamosenergia- és földgázdíjak számításából, megsértve ezzel a villamos energiáról és a földgázról szóló rendeletekben előírt költségmegtérülési elvet.Ezenfelül azt is megállapította, hogy Magyarország energiaügyi jogszabályaiban olyan módosításokat fogadott el, amelyek korlátozzák a piaci szereplők azon jogát, hogy a nemzeti szabályozó szerv hálózati díjakra vonatkozó határozatainak teljes körű bírósági felülvizsgálatát kérjék.Az Európai Bizottság 2015 februárjában felszólító levelet, 2016 decemberében és 2017 áprilisában pedig egy-egy indokolással ellátott véleményt intézett Magyarországhoz e kérdésekkel kapcsolatban. Mivel a magyar intézkedések továbbra sem felelnek meg az uniós jogszabályoknak, a bizottság úgy határozott, hogy e kérdéseket az Európai Unió Bírósága elé terjeszti.Az Európai Bizottság öt terület miatt küldött felszólító levelet MagyarországnakAz Európai Bizottság a júliusi kötelezettségszegési eljárásokat összegző csomagjában öt terület miatt küldött felszólító levelet Magyarországnak, és ezzelCsütörtöki tájékoztatása szerint az Európai Bizottság úgy határozott, hogyAz indoklás szerint a magyar jog nem teszi lehetővé az állatorvosi képesítéssel rendelkező nem uniós állampolgárok számára - még azok számára sem, akik Magyarországon szereztek diplomát -, hogy állatorvosként praktizáljanak Magyarországon.- kutatás, tanulmányok folytatása, gyakorlat, önkéntes szolgálat, diákcsereprogramok vagy oktatási projektek, és au-pair tevékenység céljából történő -Az uniós bizottságMint közölték, a TACHOnet egyik fő célja annak ellenőrzése, hogy a különböző tagállamok nem állítanak-e ki két vagy több engedélyt ugyanazon gépjárművezetőnek. Noha a tagállamok csatlakoztak a rendszerhez, nem végezték el sikeresen az előzetes teszteket, amelyek kimutatnák, hogy a kapcsolódás megfelel-e a műszaki követelményeknek.A bizottságA kötelezettségek között szerepel többek között annak ellenőrzése, hogy a hajó felépítése, berendezése és üzemi irányítása megfelel-e a biztonsági szabályozásoknak. A bizottság indoklása szerint az említett országok nem végezték el a minőségirányítási rendszer előírt tanúsítását, amelynek hiánya hosszú távon negatív hatással lehet a hajózó flotta biztonságára és környezeti teljesítményére nézve.VégezetülA rendelet részletes szabályokat határoz meg a repülőgépekkel, helikopterekkel, légballonokkal és vitorlázó repülőgépekkel végzett légi szállításra vonatkozóan, ideértve a valamely másik állam biztonsági felügyelete alá tartozó üzemben tartók légi járműveinek földi ellenőrzését is. Mint közölték, Magyarország elegendő alkalmazott hiányában nem tudta elvégezni annak ellenőrzését, hogy a szervezetekre, illetve a művelettípusokra alkalmazandó biztonsági követelmények teljesülnek-e.