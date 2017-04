Kósa: Magyarország gyengítésén dolgozik Soros György

A Fidesz frakcióvezetője szerint Soros György minden erővel azon dolgozik, hogy a Fideszt és Magyarországot gyengítse.



A nagyobbik kormánypárt parlamenti frakcióvezetője az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában azt mondta: a magyar származású milliárdos az Európai Bizottsággal is erről tárgyal. Kósa Lajos nehezen hihetőnek nevezte, hogy a Közép-európai Egyetem (CEU) ügyében találkozik a bizottság vezetője és Soros György, mivel a felsőoktatás szabályozása tagállami hatáskör, abba az uniónak nincs beleszólása. A Fidesz frakcióvezetője szerint inkább Soros György azon tervéről tanácskozhatnak, amely szerint több millió migránst kellene beengedni Európába.



Kósa Lajos kifejtette: Magyarország "csak" betartja a schengeni egyezményeket, az Európai Bizottság mégis "óriási elánnal" támadja a magyar határzárat, határvédelmi intézkedéseket. E téren dezinformációs kampány is zajlik az ország ellen, álhírekkel próbálják megtéveszteni a közvéleményt - vélekedett a kormánypárti politikus.



A Fidesz frakcióvezetője kitért arra is, hogy a "kiszivárgott információk szerint a bizottság több tagja Soros György zsebében van". Kósa Lajos közlése szerint van egy lista, amely a Soros Györgyhöz "nagyon közel álló" politikusok nevét tartalmazza, akik akár "könnyen mozgósíthatók". A Fidesz-frakció vezetője elmondta: ezen a listán szerepel mások mellett Martin Schulz, az Európai Parlament volt elnöke, német szociáldemokrata kancellárjelölt is.