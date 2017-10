Kósa Lajos: a Modern városok programban nagyobb szerepet kapnak az önkormányzatok

Kósa Lajos Debrecenben elmondta: Orbán Viktor miniszterelnök elfogadta azt a javaslatát, hogy egyfajta szemléletváltással "amit lehet, adjunk vissza a városoknak, legyenek ők a beruházók", miután ott van "a helyi erő, a helyi akarat és tapasztalat és a helyismeret".



Ennek szellemében két Debrecent is érintő döntést hozott szerdai ülésén a kormány: egyik a Csokonai Színház felújításához, másik az egyetemi innovációs és inkubátorház-beruházáshoz kapcsolódik - jelezte a miniszter.



A korábbi kormánydöntéssel ellentétben a Csokonai Színház több mint hatmilliárd forintos felújítása a város felelőssége lesz: az állam egyik szervezete, a Magyar Nemzeti vagyonkezelő (MNV) helyett maga a város lesz a beruházó - mondta, hozzátéve: ez azzal jár, hogy az MNV-nek utalt költségvetési előirányzat visszakerül a tárca nélküli minisztériumhoz, és ők kötik meg a szerződést Debrecennel.



Kósa Lajos meggyőződése szerint ezzel a változtatással felgyorsulnak a megyei fejlesztések. Példaként a debreceni Nagyerdei Stadion beruházását említette, amely "ha nem lett volna társberuházó a város, akkor sose épül fel".



A másik, Debrecent érintő kormánydöntésről szólva elmondta: ötmilliárd forintos beruházással megkezdődhet a város és a Debreceni Egyetem közös fejlesztése, egy innovációs és inkubátorház felépítése az egyetemi innovációs parkban.



Papp László, Debrecen polgármestere örömmel fogadta a kormánydöntéseket.



Az MTI-nek elmondta: a Modern városok program keretében megvalósuló több beruházásuk - déli ipari övezet, nemzetközi iskola, nagyerdei fejlesztési program - mind előrehaladott állapotban van, és most felgyorsulhat a színház felújítása és az inkubátorház építése is.



Közlése szerint a kormánydöntés eredményeként egy-két héten belül elindítják a színházfelújítás tervezési közbeszerzési eljárását, jövőre pedig a 6,3 milliárdos beruházás kivitelezési közbeszerzési folyamat is.