Kósa, Gulyás, Hende, Németh Szilárd - személycserék várhatók a Fideszben

- Orbán Viktor joga az új frakcióve­zető személyének a kijelölése, de előzetes megbeszélések alapján valószínűleg Gulyás Gergelyre tesz majd javaslatot – mondta a tárca nélküli miniszterré váló Kósa Lajos aszerint.A lap szerint Gulyás Gergelyt a törvényalkotási bizottság elnöki posztján Hende Csaba követheti. Kósa közölte, azt java­solja, hogy az Országgyűlés honvédelmi és rendészeti bizottságának élén frakciótársa, Németh Szilárd kövesse őt.A 2018-as országgyűlési választás kampányára fordulva több választókerület élére is új elnök kerül. Koncz Ferenc szerencsi polgármester lett a Fidesz elnöke Borsod-Abaúj-Zemplén megye 6-os választókerületében, a politikus Mengyi Roland után vette át a körzet vezetését.Mengyi és hat társa ellen a Központi Nyomozó Főügyészség még áprilisban emelt vádat bűnsegédként különösen nagy vagyoni hátrányt okozó, bűnszövetségben elkövetett költségvetési csalás kísérlete és vesztegetést állítva elkövetett befolyással üzérkedés miatt.Korábban már több körzetben változott a fideszes elnök személye. Kriza Ákos, Miskolc polgármestere Sebestyén Lászlót váltotta Borsod-Abaúj-Zemplén megye 2-es választókerületének Fidesz-elnöki tisztségében. Új fideszes elnöke van Baranya megye 4. országgyűlési egyéni választókerületének is, Tiffán Zsoltot Nagy Csaba követte. Vantara Gyulát a békéscsabai választókerület élén Hanó Miklós, a békési megyeszékhely alpolgármestere váltotta.A budapesti 6-os választókerületben Kocsis Máté lesz a Fidesz–KDNP országgyűlésiképviselő-jelöltje, a VIII. kerület polgármestere Vas Imre helyett indulhat a Józsefváros–Ferencváros összevont körzetben a 2018-as választáson. A budapesti 8-as választókerületben Papcsák Ferenc zuglói választókerületi elnök helyett Jelen Tamás, a XI. kerület korábbi alpolgármestere lesz a kormánypárt jelöltje.Gulyás Gergely, a Fidesz alelnöke most indul először egyéni jelöltként a budapesti 3-as választókerületben, a XII. kerületben. Gulyás Fónagy Jánost váltja a poszton, a választókerület elnöke Pokorni Zoltán polgármester marad. Angyalföldön a Fidesz–KDNP Harrach Tamás önkormányzati képviselőt indítja 2018 tavaszán – tette hozzá a lap.