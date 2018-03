Kósa: a távhőszolgáltatók az áprilisi számlában írják jóvá a téli rezsicsökkentést

Kósa Lajos kifejtette, a kérdésben napközben tartottak egyeztetést a szolgáltatók szövetségével, valamint az energiahivatal, továbbá a nemzeti fejlesztési és a nemzetgazdasági tárca képviselőivel.



A kormány a február végi, március eleji rendkívüli hideg miatt döntött úgy, hogy 12 ezer forintos támogatást ad a családoknak - emlékeztetett a miniszter, majd hozzátette, a legtöbben, 3,4 millió fogyasztó a gázszámláján keresztül kapja meg ezt a segítséget, míg 650 ezer háztartásnál a távhő rezsijében érvényesítik a támogatást. Ennek mikéntjéről azt mondta, a távhőszolgáltatók az áprilisi számlákban írják jóvá a 12 ezer forintot. Ahol a fizetés fogyasztóhelyenként történik, ott a családok közvetlenül kapják meg a támogatást, ahol pedig a társasház rendezi a távhőszámlát, ott a társasház kapja meg a segítséget, és dönti el később, miként érvényesíti azt a tulajdonosok felé.



Kósa Lajos közölte, a kormányhatározat előírja majd a távhőszolgáltatóknak, hogy 15 napon belül kötelesek tájékoztatást adni a támogatásról a lakástulajdonosoknak. A szolgáltatók a levélben kitérnek arra is, hogy a bérbe adott ingatlanok esetében a bérleti szerződés alapján kell meghatározni a támogatás címzettjét - tette hozzá.



A miniszter aláhúzta, a Nemzetgazdasági Minisztériumnak (NGM) rendelkezésre áll a távhővel fűtők téli rezsicsökkentésének 7,8 milliárd forintos fedezete, amelyet április 15-ig átutalnak a szolgáltatóknak. Kósa Lajos tájékoztatott arról is, a Magyar Energiahivatal felügyeli, hogy minden távhővel fűtő fogyasztó megkapja-e a téli rezsicsökkentést.



Kérdésekre válaszolva elmondta, az ellenzéki pártok felelősségének tartja azoknak a "bizniszpártoknak" a működését, amelyek csak a pénzszerzés érdekében indulnak a választáson, egyébként pedig nem is léteznek. A Fidesz ugyanis korábban kezdeményezte a többes ajánlás megszüntetését és a szükséges kopogtató cédulák számának 1500-ra emelését, ezt azonban az ellenzék nem támogatta - emlékeztetett.



"Azt mondták, virágozzék ezer virág, most virágzik" - fogalmazott. Kósa Lajos kitért arra is, hogy a "kamupárt" kifejezést inkább azokra az ellenzéki pártokra, például a Párbeszédre, a Momentumra vagy az Együttre használná, amelyek hamisan azt a látszatot keltik magukról, hogy komoly társadalmi támogatottság áll mögöttük. A miniszter további kérdésekre reagálva azt mondta, biztosan fut az ő számítógépén is kémprogram, de nem érdekli, szerinte ugyanis a modern információs világban ezzel együtt kell tudni élni.