Koronázási hétvége a Gödöllői Királyi Kastélyban

Különleges koronázási hétvégével és múltidéző programokkal várják a közönséget szombaton és vasárnap a Gödöllői Királyi Kastélyban. Ferenc József és Erzsébet királyné 1867. június 8-i koronázásáról emlékeznek meg a hétvégén Gödöllőn, ahol hagyományőrzők idézik fel a koronázás különböző jeleneteit - áll a szervezők közleményében. Szombat reggel Gróf Andrássy Gyula megszemélyesítője fogadja a királyi párt a kastély díszudvarán, majd palotást táncol a Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrző Egyesület.



A Szűcs Mihály Huszárbandérium lovasbemutatója interaktív vetélkedővel várja a közönséget a kastély parkjában, de lesz királyfi-királylány múzeumpedagógiai program tárlatvezetéssel is. Violin király és Hanga Királykisasszony címmel zenés interaktív mesejátékot láthatnak a helyszínre érkezők Joós Tamás előadásában a díszudvaron, viselettörténeti bemutatót a Balatonfüredi Reformkori Hagyományőrző Egyesület előadásában, de lesz Brass show is, a Daniel Speer Brass fúvószenekar közreműködésével.



A napot a Gödöllői Szimfonikus Zenekar áriaestje zárja a Lovardában. Vasárnap délelőtt a királyi pár üdvözli a vendégeket a helyszínen, majd a Nemzeti Honvéd Díszegység Palotaőreinek őrségváltására kerül sor a kastély díszudvarán. Őket a Kóka Néptáncegyüttes bemutatója követi, majd Sisi dámalovas bemutató lesz a kastélyparkban.



A Portéka Színház A nagy Magrabló című interaktív bábelőadását a díszudvaron adja elő és itt kerül sor a Szép Vargáné - Comedia Pedante című vásári vígjáték bemutatójára is. Mindkét napon lesz továbbá Terítéken a fehér arany címmel tárlatvezetés, a Levendula Játszóház jóvoltából számos interaktív program, fegyver és harci jármű bemutató, játékos toborzó, kézműves vásár és gazdag gasztronómiai kínálat is.