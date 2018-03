Kormányszóvivő: meg kell akadályozni, hogy bevándorlóállamot csináljanak Magyarországból

Kovács Zoltánt az M1 aktuális csatornán csütörtökön arról kérdezték, hogy a kormány 12 pontos javaslatot nyújt be az ENSZ migrációs csomagjához. A kormányszóvivő elmondta: ebben az esetben azt az utat választották, amelyet az Európai Unióban (EU) a migráció kezelésével kapcsolatos ügyekben, konkrét javaslatokat tesznek. A külgazdasági és külügyminiszter arra kapott mandátumot, hogy az említett a 12 pont mentén karakteres és egyértelmű magyar álláspontot tárjon a nemzetközi közösség elé - tette hozzá.



Úgy vélekedett, hogy az EU-ban és az ENSZ-ben is olyan fontos ügyek vannak terítéken, amelyekben, ha most rossz döntések születnek, akkor középtávon visszafordíthatatlan események indulnak el. Hozzáfűzte: az ENSZ esetében ezeket most ajánlásoknak nevezik, de "pontosan tudjuk", hogy később kötelezővé, irányadóvá válnak.



Kiemelte: elképzelhetetlen, hogy szuverén államokat megfosszanak annak lehetőségétől, hogy maguk döntsenek a saját határaik védelméről.



A Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) ungvári székházát ért támadásról azt mondta, talán nem túlzás úgy fogalmazni, hogy létében fenyegetik a magyarságot Kárpátalján. Hangsúlyozta: a magyar kormány minden eszközzel fellép a kárpátaljai magyarság érdekében.



Szólt arról is: szerinte az április 8-i országgyűlési választáson arról kell majd dönteni, hogy nemzeti érdekeket képviselő, a migrációt megállítani akaró vagy a "Soros-féle tervnek" lefekvő és azt megvalósítani igyekvő ellenzék kap bizalmat.