Kormányszóvivő: Hillary Clinton Soros bevándorláspárti politikáját képviseli

Hillary Clinton egy bukott politikus, akinek vesztes kampányát Soros György is finanszírozta - írta a Twitteren Kovács Zoltán kormányszóvivő kedden.Arra reagált, hogy az amerikai demokrata politikus, volt elnökjelölt a Mirror brit tömeglap beszámolója szerint bírálta Theresa May brit kormányfőt, amiért a "szélsőjobboldali Orbán Viktort" támogatja. Clinton szerint a May által vezetett konzervatívok messze jutottak Winston Churchill pártjától, miután a párt európai parlamenti képviselői elutasították a Sargentini-jelentést.Kovács Zoltán reagálásában azt írta: Clinton "Soros bevándorláspárti politikáját képviseli, ezt a politikát a legutóbbi választásokon a magyar és az amerikai választok is elutasították".