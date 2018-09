Kormányszóvivő: a Sargentini-jelentés politikai indíttatású

Több szempontból is ellentétes az európai uniós joggal, hogy az Európai Parlament kétharmados többséggel megszavazta szerdán a Sargentini-jelentést a magyar jogállamiság helyzetéről - mondta el Kovács Zoltán kormányszóvivő a BBC brit közszolgálati rádió Világszolgálatának csütörtökön adott interjújában.A szóvivő szerint a jelentés olyan bírálat, amelyet már sokszor lehetett hallani az utóbbi nyolc évben, nyilvánvalóan politikai indíttatású, és az EP baloldali-liberális berkeiből kapta a magyar kormány. A kormány már korábban is sokszor visszautasította azokat a megállapításokat, amelyekre a Sargentini-jelentés hivatkozik, és most is egy több mint száz oldalas dokumentumban cáfolta annak ténybeli tévedéseit és politikailag motivált megállapításait - mondta.Az Európai Uniónak egyetlen testülete van, amely vizsgálhatja az uniós jogszabályok betartását, és vitát rendezhet erről: az Európai Bizottság, nem pedig a parlament - jelentette ki Kovács Zoltán.Az EP nem is rejtette véka alá, hogy ez egy politikai eljárás volt, amelyben azzal vádolták a kormányt, hogy megsértette az EU értékeit. Márpedig az EU értékei az uniós jogrendszerben vannak lefektetve, és bármilyen jogi vitái voltak Magyarországnak a bizottsággal, azokat már mind lezárta - szögezte le. "Miféle jogrendszer az, amelyben már lezárt ügyeket újranyitnak?" - kérdezte a szóvivő a műsorvezetőtől. "Ezért mondjuk, hogy a Sargentini-jelentés elfogadása egy politikai boszorkányüldözés. Annál is inkább, mert az a manipulált szavazási rendszer, amelyben ezt a jelentést kétharmados többséggel elfogadták, szintén ellentétes az uniós szerződésekkel" - tette hozzá, utalva arra, hogy a tartózkodó szavazatokat nem vették figyelembe leadott szavazatként.