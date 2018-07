Kormánypártok: a Soros-hálózat minden eszközzel továbbra is a Soros-terv végrehajtását egyengeti

A Soros-hálózat minden eszközzel azon dolgozik, hogy a Soros-terv végrehajtását egyengesse - mondta Nacsa Lőrinc, a KDNP frakció szóvivője a kormánypártok nevében pénteken Budapesten.



A KDNP-s politikus kifejtette: a Soros-szervezetek az elmúlt időszakban többször is lebuktak, hogy támogatják, aktívan segítik a migrációt, nem egyszer tisztességtelen, akár törvénytelen eszközökkel. A Nyílt Társadalom Alapítvány a napokban New Yorkban lobbizik, ahol jelenleg is zajlik az ENSZ migrációs csomagjáról szóló vita - mondta Nacsa Lőrinc.



Hozzátette: Soros György emberei ott vannak mindenhol, az ENSZ különböző intézményeiben, az Európai Parlamentben, a brüsszeli bizottságban is. Ezeken a helyeken folyamatosan javaslatokkal segítik az illegális migráció legalizálását.



Kitért arra is, hogy nemrégiben egy hangfelvételből az is kiderült, hogy Magyarországon is, a magyarországi bevándorlás-politikát is minden eszközzel meg szeretnék változtatni.



Közölte: a hazánkban működő német cégeken keresztül akarták zsarolni a magyar kormányt, veszélyeztetve ezzel több tízezer honfitársunk munkahelyét, megélhetését.



Megjegyezte: Magyarországon legalább kétezer "Soros-katona" dolgozik, ezt a Soros-alap pénzügyi vezetőjétől tudni lehet. Olyan bevándorlást támogató szervezetek dolgoznak itt, mint a TASZ, az Amnesty International, a Helsinki Bizottság, a Migration Aid vagy a Transparency International, ezek a maguk módján mind segítik a migrációt.



Nacsa Lőrinc úgy fogalmazott: azt látják, hogy a Soros-hálózat nem adja fel, a Soros-terv végrehajtását meg akarják valósítani, Európa keresztény kultúráját el akarják törölni, politikai, pénzügyi érdekekből teljes népességcserét akarnak végrehajtani.



A Soros-hálózat megfékezése miatt úgy gondolják, hogy szükség van ezen szervezetek pénzügyi átláthatóságára és a bevándorlási különadó bevezetésére - tette hozzá a kormánypárti képviselő, jelezve: a jövő heti szavazáson az Országgyűlésben a Fidesz és a KDNP is támogatja majd a kormány erről szóló javaslatát.