Kormányinfó: 60 évre rendeződik az ország áramigénye Paks II-vel

Lázár János a 81. kormányinfó elején az új menekültügyi jogszabályról beszélt, amely szerinte megteremti a jogi határzár lehetőségét, Orbán azt a feladatot adta ki, hogy ezt mindenképpen meg kell védeni. A kormány úgy véli, fontosabb a biztonság, mint a bevándorlók szabad mozgása, ezért vezetik be újra az idegenrendészeti őrizetet a határon.A törvénycsomag a kormány szerint teljesen megfelel az európai jognak, másrészt teljesíti Ausztria és Németország elvárásait, miszerint ezek az országok tiltakoznak, hogy most is érkeznek hozzájuk illegálisan a balkáni útvonalon. "Ez a törvénycsomag segít Ausztriának és Németországnak is" - mondta Lázár. A miniszter megerősítette, május 1-jére készül el a kerítés második szakasza.Azokra a hírekre, miszerint a hatóságok bántalmaznák a menekülteket a határon, Lázár azt mondta: a belügy és a honvédség is "a leghatározottabban cáfolja és visszautasítja" a vádakat. Lázár szerint a külföldi oknyomozók Belgrádban készítették a riportot, "a legkisebb esélye nincs annak", hogy a magyar rendőrök vagy katonák bántalmazta valamit, minden intézkedésről videófelvétel készült.Lázár János szólt az Európai Tanács elnökének esedékes választásáról is, amellyel kapcsolatban közölte: mivel a magyar kormánypártok az Európai Néppárt tagjai, ezért a pártcsalád javaslatát támogatják.Orbán Viktor az elmúlt időszakban próbált kompromisszumot létrehozni Lengyelország és az Európai Tanács (ET) tagjai között, de ez nem vezetett eredményre. A magyar kormánypártok így a néppárti tagságból eredő kötelezettséghez tartják magukat, még akkor is, ha megértik az ET-elnöki jelöléssel kapcsolatban a lengyelek problémáját - fejtette ki Lázár János, utalva arra, hogy a lengyel kormány nemrég váratlanul bejelentette: a jelenlegi ET-elnök, Donald Tusk helyett Jacek Saryusz-Wolski európai parlamenti képviselőt jelöli a testület élére.A legnagyobb európai pártcsalád, az Európai Néppárt Donald Tusk jelöltségét támogatja.A kormány hatvan évre rendezte Magyarország áramigényét és az alacsony áramárakat a paksi atomerőmű-beruházás révén - jelentette ki Lázár János csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján, ahol az elmúlt 30 év legnagyobb gazdaságdiplomáciai sikereként értékelte, hogy az Európai Bizottság jóváhagyta Paks II. finanszírozását.A Miniszterelnökséget vezető miniszter jelezte, hogy a projekt elől ezzel minden uniós jogi akadály elhárult, 2017-ben és 2018-ban megkezdődhet a fizikai előkészítés és az építkezés első lépései.A vizsgálat eredménye alapján az orosz technológia mindenben megfelel az uniós és nemzetközi biztonsági követelményeknek, Magyarországnak joga volt szerződést kötni, a fűtőanyag-beszerzés megfelel a jogi szabályoknak és a műszaki feltételeknek, a szerződések nyilvánossága és a titkosítások szintén megfeleltek, az állami támogatás pedig összeegyeztethető a normarendszerrel - sorolta a tárcavezető. Azt is hangsúlyozta, hogy a bizottság állásfoglalása is a beruházás megtérüléséről ad számot.Lázár János kapott egy kérdést a nőnappal kapcsolatban, amire egészen hosszan válaszolt, és az is kiderült, hogy a feleségét elfelejtette felköszönteni. A miniszter azzal kezdte, hogy "nem szoktam üzengetni a magyar nőknek, a nőnap ideológiai töltetének nagy jelentőséget nem tulajdonítok". Ugyanakkor úgy vélte, hogy a nők egész évben nem kapják meg a kellő tiszteletet a nők, így jó, hogy van egy nap, amikor megadják nekik.Lázár szerint a nők általában versenyhátrányban vannak, pedig a tapasztalatai szerint a nők dolgoznak a legjobban, például a közigazgatásban is. "Kifejezetten sajnálom, hogy kevés magas beosztásban lévő hölgykollégám van" - mondta Lázár, aki nyilván arra utalt, hogy női miniszter jelenleg nincs, államtitkár is csak néhány akad a mostani magyar kormányban.Majd Lázár elmesélte, hogy telt a tegnap estéje, amikor hazaért: "a feleségem megkérdezte, nem akarok-e valamit mondani". Az asztalon ugyanis ott hevertek a vörös rózsák, amelyeket másoktól kapott, Lázár pedig nem köszöntötte fel. "Nem figyelmetlenség, fáradtság volt a részemről" - mondta Lázár, aki ezek után persze felköszöntötte a feleségét.A fogyasztókkal és a kereskedőkkel konzultál a kormány az eltérő minőségű élelmiszerek ügyéről. Lázár János azt mondta, hogy Magyarország fel kíván lépni a kettős minőség ellen és megvitatná, hogyan lehet elérni a vásárlók kötelező tájékoztatását.AzLázár azt mondta: járt a közigazgatási államtitkári értekezleten, de nem ezt a változatot fogadta el a kormányt. A tervekről azt mondta, hogy a környezetterhelés csökkentésének indokával felvetnék, hogy a több ezer négyzetmétert parkolóként leaszfaltozó kereskedőházak hogyan tudnák megváltani zöldterületek létrehozásával az okozott károkat. A miniszter a felvetendő témák közé sorolta a munkavállalók hétvégi foglalkoztatását is. Hangsúlyozta, hogy fel sem vetődött, hogy a Tesco-buszt például megszüntessék.Lázár azt is mondta, hogy adópolitikai szempontokat nem mérlegeltek, elképzeléseiknek nem a megsarcolás a célja, hanem a fogyasztók és a munkavállalók érdekeinek védelme.Eddig 29 kanyarógyanús megbetegedést jelentettek, ami egészségügyi dolgozókat és civileket is érint. Lázár azt mondta, hogy a betegek ellátása zajlik, a szükséges oltóanyag és gyógyszer rendelkezésre áll.Először a makói kórházban ütötte fel a fejét a megbetegedés, vélhetően egy Romániából érkezett beteg ellátása miatt - mondta a miniszter. A megbetegedettek számával kapcsolatban csütörtök délután várható újabb adat. Minden megbetegedettnek volt védőoltása.A titkosszolgálati mágnesszalagok átkerülnek az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárába. A Nemzeti Emlékezet Bizottsága javasolta az átadást. Az adatoknak legkésőbb az első félév végéig kell átkerülniük a levéltárba, ezt követően megkezdődik az adattartalmak minősítésének felülvizsgálata.Az erdősült területek arányát 20-ról 27 százalékra akarják emelni.A kormány jóváhagyta a gyermektáboroztatási programot, amelyre több mint 100 millió forintot szánnak. Négyezer gyermek kap támogatást majd.Lázár egy újságírói kérdésre válaszolva azt mondta, Mészáros Lőrinc kormányzati kapcsolatainak semmi köze ahhoz, hogy a felcsúti polgármester cégbirodalma másfél éve még csak 28 egységből állt, most pedig már 104 cégben van tulajdonrésze. Lázár szerint "nincs olyan kormányprogram", hogy tegyék gazdaggá Mészáros Lőrincet, csak olyan, hogy segítsék a magyar vállalkozásokat.Lázár kapott egy kérdést arról, hogy a megyei jogú városok tömegközlekedési vállalatainak központi támogatása jóval alacsonyabb, mint a budapesti közlekedésé, és nem fedezi a költségeket. A miniszter erre azt mondta, hogy a kormány nem zárkózik el attól, hogy a megyei jogú városok közlekedési vállalatait átvegye, de eddig ettől elzárkóztak. A kormány terve, hogy 2018 után ismét felajánlja az állami átvételt.