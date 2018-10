Kormány: nem szállította Orbán Viktor lányát a honvédségi repülő

- szögezte le a Kormányzati Tájékoztatási Központ kedden az MTI-hez eljuttatott közleményében.A Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményében nyomatékosan kérte azokat a médiumokat, amelyek közölték a "hazug állításokat, hogy az olvasók hiteles tájékoztatása érdekében azonnal töröljék cikküket".- tudta meg azkedden.Azkedden azt írta: Orbán Flóra egy a miniszterelnök vezetéknevével megegyező nevű tiszt kétéves kislánya. A nyár folyamán Cipruson szolgálatot teljesítő Orbán L. századost látogatta meg családja, felesége és a kétéves kislánya.A cikkben kiemelték:Mint kifejtették: magyar katonák az ENSZ misszió keretein belül, több mint egy évtizede teljesítenek szolgálatot Cipruson. A Magyar Honvédség ezért katonai repülőgépeket szerzett be, hogy a kontingenseket szállítani tudják Ciprus és Magyarország között.A nyáron Cipruson szolgálatot teljesítő parancsnok családja katonai repülővel tért haza a kiküldetésből - írta az, kiemelve: a parancsnok - a NATO szabályoknak megfelelően - engedélyt kért családja szállítására, s azt meg is kapta a Magyar Honvédségtől. Kétéves kislánya, Flóra is a repülőgépen utazott. "Ő volt tehát az a kislány, akiről az LMP országgyűlési képviselője, Demeter Márta azt állította, a miniszterelnök lánya".Demeter Márta betekinthetett a repülési iratokba. A portál szerint tehát az LMP-s képviselő tisztában volt vele, hogy a gép katonai repülést teljesített, így katonákat és családtagjaikat szállította, mégis "útnak indította az álhírt".Ezt egyes médiumok - köztük az Index, a hvg, a Magyar Narancs, a 444 - úgy vették át, hogy nem kérdezték meg a kormány álláspontját, csak leközölték a hazug cikket - írta az, megjegyezve:Az MTI megkeresésére a Honvédelmi Minisztérium azt írta: Demeter Márta valótlanságokat állít, "hazudik". Kijelentései egyben sértőek a katonákra nézve is - írták. A képviselő ahelyett, hogy a hivatalos iratbetekintés alkalmával az általa szenzációnak vélt kérdésben megkérdezte volna a szakembereket, "kétes értékű politikai haszonszerzés céljából boszorkányüldözést hajt végre" - tették hozzá.A HM azt írta, hogy a miniszterelnök vezetéknevével egyező nevű tiszt egyéves külszolgálaton tartózkodott Cipruson. Ez idő alatt - a százados saját költségén - a felesége és a miniszterelnök egyik lányával azonos nevű kislánya is kint tartózkodott - jelezték, hozzátéve: ez a jogszabályi előírásoknak megfelel, mivel saját költségén bármely katona kiviheti a családját külszolgálatra a szabályzók betartása mellett.A katonatiszt családja egy kiképzési repülést folytató géppel tért haza, amire egyébként engedélyt kért és kapott is a honvédség illetékeseitől. Mindezen kérelem teljesítése nem ütközik szabályzókba, semmilyen többletköltséggel nem járt a honvédség számára - fejtette ki a HM.