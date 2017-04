Kormány: Brüsszel veszélyezteti az adócsökkentés politikáját

Brüsszel egyre nagyobb szeletet kíván kihasítani magának a magyar adópolitikából, amivel veszélyezteti a magyar gazdaságpolitika eddig elért eredményeit, és a magyar családoknak, valamint a gazdasági szereplőknek is adóemeléseket okozhat - mondta Tuzson Bence kormányzati kommunikációért felelős államtitkár vasárnap, Budapesten tartott sajtótájékoztatóján.



A Miniszterelnöki Kabinetiroda államtitkára úgy fogalmazott, már nem csak a kormány migrációs, hanem adópolitikája is Brüsszel érdeklődési körének középpontjában szerepel, ezért minden olyan választópolgárt a nemzeti konzultációs ívek kitöltésére kérnek, akiknek fontos a kabinet adócsökkentési politikájának megőrzése.



Tuzson Bence kiemelte, Brüsszel azt a kölcsönös teherviselést kockáztatja, amelynek részeként Magyarországon a multinacionális nagyvállalatokat és a bankokat is bevonták a közteherviselésbe, emellett szerinte uniós politikusok nyíltan felvetik annak lehetőségét is, hogy a migráció támogatásának finanszírozására új adókat vezessenek be.