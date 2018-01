Kormány: az Európai Bizottság kettős mércét alkalmazva perli Magyarországot

Az Európai Bizottság kettős mércét alkalmaz, amikor csak három tagállamnál kifogásolja az uniós menekültkvótákról szóló döntés elutasítását, miközben azt több ország sem hajtotta végre érdemben - hangoztatta az Igazságügyi Minisztérium parlamenti államtitkára csütörtökön Budapesten, sajtótájékoztatón.



Völner Pál arra reagált, hogy hivatalosan is az Európai Bíróság elé került az Európai Bizottság kötelező kvótaügyi keresete a Magyarország, Csehország és Lengyelország ellen indított kötelezettségszegési eljárásban.



A magyar kormány képviselője úgy fogalmazott, az egész eljárás arról szól, hogy Brüsszel életben tartsa a kvótaügyet, és akár felső korlát nélküli betelepítést kényszerítsen rá a tagállamokra. Az államtitkár szerint egyértelműen erre utal, hogy miközben három tagállam ellen indul per, addig például Ausztria kevesebb mint egy százalékban, Szlovákia 1,8, Bulgária 4,6, Spanyolország 14, Franciaország pedig 24,5 százalékban teljesítette a befogadási elvárásokat.



A perbe fogott államokat már nem lehet befogadásra kötelezni, ugyanakkor pénzbírsággal fenyegetik őket - mondta, megjegyezve: ez felveti a kérdést, hogy aki egy százalékot teljesített, annak miért nem kell a maradék 99 százalék után fizetnie.



Völner Pál szólt arról is, hogy megjelentek a felső korlát nélküli betelepítéshez kapcsolódó olyan javaslatok, amelyek nagyobb szerepet szánnak a különböző nem állami szervezeteknek (NGO) a migránsok befogadásának, áthelyezésének segítésében. "Ez megint Soros György szervezeteinek megerősödését mutatja" - mondta, hangot adva azon álláspontjának, hogy az unió vezetői továbbra is a tagállamokra kényszerítenék a migrációs hullámot.



Az államtitkár aláhúzta, a kormány azonban ellenáll ennek a szándéknak. A tavaszi választásoknak pedig azért is nagy a tétje, mert olyan kabinetre van szükség, amelyik ebben a kérdésben következetes, nem maszatol, nem állítja azt, hogy nincs Soros-terv és kvóták, amikor a valóság és különböző szervezetek, személyek nyilatkozatai ennek ellenkezőjéről szólnak - fejtette ki.



Völner Pál kérdésre válaszolva azt valószínűsítette, hogy az Európai Bíróság pere akár egy évnél is tovább húzódhat, a lehetséges bírság összegéről azonban nem kívánt nyilatkozni, mivel szerinte Magyarország meg tudja majd védeni álláspontját.