Korlátozások és balesetek az utakon

Győr-Moson-Sopron, Tolna, Somogy, Zala és Vas megyében, közel 20 útszakaszon lépett érvénybe korlátozás a havazás miatt kedden, ám elzárt település nincs - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) Közrendvédelmi Főosztályának vezetője kedden sajtótájékoztatón, Budapesten. Lakatos Tibor közölte: a rendkívüli téli időjárás miatt országos irányító törzset hozott létre az ORFK a rendőri tevékenység koordinálására. A törzs folyamatos kapcsolatot tart a többi között az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósággal és az Országos Meteorológiai Szolgálattal. Országszerte több mint négyezer rendőr teljesít szolgálatot a közterületeken, akik felkészültek a további forgalomterelések biztosítására is - tette hozzá a főosztályvezető. Elmondta: az utak egy részén félpályás útlezárás, több szakaszon teljes útzár lépett érvénybe, illetve van, ahol korlátozzák a 7,5 tonnánál nehezebb teherautók forgalmát. A legfontosabb korlátozással érintett útszakasz a Győrt a Bakonyon keresztül Veszprémmel összekötő 82-es főút - fűzte hozzá. Arról is beszámolt, hogy kedden hajnaltól délelőttig 11, a téli időjárással összefüggő baleset történt. Ezek közül egy, a Fejér megyei Bicskénél egy feltakarított útszakaszon bekövetkezett baleset halálos áldozatot követelt. Lakatos Tibor megerősítette, hogy a horvát hatóságok nem engedik be a 7,5 tonnánál nehezebb járműveket Horvátország területére, ezért a teherautók számára parkolóhelyeket jelölnek ki. Végül arra kért mindenkit, hogy csak téli gumival, teli tankkal, pléddel és élelemmel felszerelkezve közlekedjen, illetve elindulása előtt tájékozódjon az útviszonyokról a rendőrség, illetve a közútkezelő honlapján.