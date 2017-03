Konténerváros nőtt ki a röszkei határ mellett

162 konténerben 200 embert helyezhetnek el

A régi tranzitzónát bővítették Szeged felé

Strasbourg szerint jogellenes



A strasbourgi bíróság két hete kimondta: emberi jogokat sért a magyar tranzitzóna. Az ügy alapja, hogy 2015. szeptember 15-én két bangladesi érkezett a tranzitzónába, ahol menedékkérelmet nyújtottak be, amit elutasítottak. Ezután fordultak a strasbourgi bírói fórumhoz, amely most megállapította, hogy a magyar hatóságok kérelmük elbírálásáig a tranzitzónában jogsértően tartották fogva őket. A hazai Migrációkutató Intézet szerint a strasbourgi bíróság tévesen őrizetnek minősítette a tranzitzóna-eljárást, holott az nem egyedileg, külön bírói döntéssel, hanem általános jelleggel, mindenkire kiterjedő hatállyal korlátozza a migránsok mozgási szabadságát. A Migrációkutató Intézet szerint a tranzitzónák létesítését, illetve a menedéket kérők maximum 4 hétig tartó mozgási szabadságának korlátozását az uniós jog lehetővé teszi, így a strasbourgi döntés más uniós tagállamokban is problémát okozhat.

Ökumenikus helyiséget is biztosítanak

Tudta?



Egy menedékkérelmet gyorsított eljárásban a benyújtástól számított 15 napon belül kell elbírálni – közölte lapunkkal a BÁH sajtóosztálya. A döntés közlése után 3 napon belül lehet felülvizsgálati kérelmet benyújtani, melyet ugyancsak 3 napon belül továbbít a menekültügyi hatóság a bíróságnak. Erről a bíróság a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül dönt. Ez a procedúra így maximum 29 napot vehet igénybe. Amennyiben a rövidebb eljárásnak nincs helye, akkor a kérelmet a benyújtástól számított 60 napon belül kell lefolytatni. Az elutasító határozattal szemben bírósági felülvizsgálatnak van helye. A keresetet a határozat közlésétől számított 8 napon belül, a menekültügyi hatóságnál kell benyújtani. A menekültügyi hatóság ezt haladéktalanul megküldi a bíróságnak. A keresetről a bíróság a levél beérkezésétől számított 60 napon belül dönt. A hosszadalmasabb eljárás így akár 128 napig is eltarthat. A menekültstátuszt kérőnek a további jogorvoslattal nem támadható döntés közlése után a tranzitzónát el kell hagynia.

– Iszonyatosan nagy a por az építkezéshez anyagokat szállító sok teherautó miatt. Egész nap locsolnom kell majd, mert a kutyák is nyelik a port – mondta a röszkei tranzitzónához és a magyar–szerb határzárhoz legközelebb lakó Filó Andor. Az egykori kick-box bajnok szerint a kettős kerítés sem lesz elegendő véderő, ha a migránsok a tranzitzónában elunják a várakozást, vagy újból nagy számban elindulnak délről.A büntetés-végrehajtás – ahogy írtuk – február végén kezdte el építtetni elítéltek bevonásával a második védvonalat Ásotthalomnál Csongrád megyében. Az úgynevezett okoskerítés felhúzása már Röszkénél jár, amivel párhuzamosan a magyar–szerb határszakaszon működő két tranzitzóna bővítése is gőzerővel folyik. – A röszkei és tompai tranzitzónákban egyenként 162 konténert telepítettünk, amelyek 200- 200 ember elhelyezésére alkalmasak – tájékoztatta lapunkat a BvOP kommunikációs osztálya.A tranzitzónákban korábban 100 menedékkérőt tudtak elszállásolni, bővítésük a tegnaptól életbe lépő megerősített jogi határzár miatt volt szükséges. A szigorítás célja, hogy tisztázatlan státuszú migránsok ne mozoghassanak szabadon az országban. A menekültügyi eljárásokat a határon folytatják majd le, csak a 14 év alatti és család nélkül érkező gyermekek léphetnek be az országba, akiket gyermekvédelmi intézménybe visznek. Mindenki más a tranzitzónában várhatja meg a menedékkérelmi eljárás végét. Röszkén már áll a konténerváros java, a régi tranzitzónát bővítették ki Szeged felé. Minden oldalról kerítés veszi körbe, a kerítés és a konténerek tetejére is pengés drótokat tettek. Röszke felé már csak néhány kilométeren áll egysoros határzár, így nem véletlen, hogy a BvOP tájékoztatása szerint az okoskerítés a május 1-jéig megszabott határidőig elkészül.Hétfő este az Emberi Jogok Európai Bírósága ideiglenes intézkedésként megtiltotta, hogy nyolc, Fóton elhelyezett tinédzsert és egy veszélyeztetett terhes menedékkérőt átszállítsanak a tranzitzónákba. A strasbourgi bíróság április 10-éig megválaszolandó kérdéseket tett fel a magyar kormánynak. Arra kíváncsiak, hogy a tranzitzóna jelenleg alkalmas-e a sérülékeny menedékkérők speciális igényeinek kielégítésére, van-e például megfelelően képzett személyzet és orvosi ellátás, lehetőség a tanulásra. A Belügyminisztérium tájékoztatása szerint a tranzitzónákban napi 24 órában elérhető az egészségügyi és a szociális ellátás, és különös figyelmet fordítanak a különleges bánásmódot igénylők ellátására. Fekvőhelyet, ágyneműt, tisztasági csomagot, a személyes holmik elhelyezésére zárható tárolót, folyamatos melegvíz-szolgáltatást, illemhelyet, tömegtájékoztatási és távközlési eszközökhöz való hozzáférést, valamint vallásgyakorlásra alkalmas ökumenikus helyiséget biztosítanak a migránsoknak. A tranzitzónában naponta háromszor, a 14 év alattiaknak naponta ötször étkezést biztosítanak. A várandós és kisgyermekes anyáknak, valamint a 14 év alattiaknak naponta tejterméket és gyümölcsöt adnak.