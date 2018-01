Könnyek közt védte fiát Szilágyi István a bíróságon

Fotó: borsonline.hu

Szilágyi István fiát pár hónappal ezelőtt vitték el a készenlétisek, miután kiderült, hogy édesapját újra bántalmazta, és ezúttal több bordáját is eltörte.A bíróság első ízben úgy döntött, hogy a fiúnak továbbra is rács mögött van a helye.Pénteken újabb tárgyalás következett, ám az öt behívott tanúból mindössze kettő jelent meg - írja a borsonline.hu . Az egyik az a rendőr volt, aki felvette a jegyzőkönyvet, amikor a színész kórházban volt, a másik pedig egy orvos, aki a látleletet készítette róla.A Lópici Gáspárt megformáló színész és felesége, Jolán hosszú ideje most láthatta először a fiát, nem csoda, hogy könnybe lábadt a szemük, amikor meglátták gyermeküket a vádlottak padján. Miután a bírónő kikérdezte a két tanút, felszólította a vádlottat, hogy jelezze, ha van hozzáfűznivalója. Ekkor a színész fia egy eddig nem ismert históriával állt elő.A vádlott azt mondta, hogy az édesapja már a kérdéses nap előtt eltörte a bordáit, és szerzett sérüléseket az arcán, amikor ráesett egy farakásra. Ekkor kérlelte az apját, hogy menjen el orvoshoz, de a színész erre nem volt hajlandó. Másnap a két fél szóváltásba keveredett, majd „játékból verekedett". Az idős színész kérte a fiát, hogy hagyja abba, mert már túl idős az ilyen „játékokhoz", de a fiú tovább folytatta. Állítása szerint ekkor lett rosszul az édesapja, majd elvitte a mentő.

Ezek után, a bírónő tiltása ellenére, Szilágyi István is felszólalt, hogy megvédje a fiát.– Amit a fiam mondott, az pontosan úgy történt. Egyszerű baleset volt csak, most már tisztán emlékszem arra napra. Előző nap sérültem meg, amikor ráestem a farakásra, nem ő törte össze a bordáimat és az arcomat. Az orrom egyébként is el volt törve még régebben, azt sem ő okozta – mondta könnyek között Szilágyi István ezzel megszakítva a tárgyalás menetét.A bírónő végül elnapolta az ítélethirdetést, tehát a színész fia továbbra is a börtönben várja a sorsát.