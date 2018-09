Kocsis Máté: az EP-választás a bevándorláspárti és a bevándorlásellenes erők harca lesz

A bevándorláspárti és a bevándorlásellenes erők harca lesz a szeptember 6-án induló európai parlamenti választási kampány - jelentette ki Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője a Kossuth Rádió Vasárnapi újság című műsorában. A kormánypárti politikus elmondta, erre a voksolásra történő felkészülés jegyében készült a "hazugságoktól hemzsegő" Sargentini-jelentés, amelynek szeptember 11-re és 12-re tervezett vitáján Orbán Viktor miniszterelnök is részt vesz. A kormányfő feladata, hogy megvédje Magyarországot, ha alaptalan és igazságtalan támadások érik, ezért a vitában világosan rámutat majd, hogy ez egy politikai jelentés, amelyet "Soros György brüsszeli emberei írtak" nyomásgyakorlási céllal - jelentette ki.



Kocsis Máté hangsúlyozta, hogy az európai politikában egyre élesebben látszik a törésvonal a "Soros-birodalom érdekeit szolgálók" és azok között, akik "meg akarják és meg is tudják állítani a migrációt". A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője előbbi csoportba sorolta például Emmanuel Macron francia elnököt és Judith Sargentini holland zöldpárti politikust, akik szerinte minden erejükkel az illegális bevándorlás elfogadtatásán, az európai lakosságcserén dolgoznak. Ezzel szemben a másik oldalon a "magyar miniszterelnök, illetve Salvini olasz belügyminiszter tengelyéhez közeledő illegálisbevándorlás-ellenes politikusok" találhatók, akik a saját választóik érdekeit, akaratait képviselik - mondta.



Kocsis Máté kiemelte: Európa jövőjének kérdése, hogy visszafordíthatatlanul bevándorlókontinenssé válik-e vagy sikerül megvédenie magát. Kocsis Máté szerint Magyarországnak utóbbi cél érdekében egyre több szövetségese van, példaként említette a V4-országait, Olaszországot, Ausztriát és szerinte most már Németországban is jól érezhető a változás a bevándorláspolitikában. A kormánypárti politikus hangsúlyozta, hogy a nemzeti kormányok egyre inkább védik magukat, érvényesítve állampolgáraik akaratát, miközben a jelenlegi brüsszeli vezetés a most kezdődő kampányt is arra használja, hogy "tovább erőltesse ezt a megbukott bevándorláspolitikát". Kocsis Máté érdekesnek nevezte, hogy a Sargentini-jelentés a magyar határvédelem azon elemeit is bírálja, amelyet utólag az Európai Unió is kész finanszírozni 300 millió euró értékben.



Megjegyezte, hogy a mostanihoz mérhető jelentések mindig az EP-választások környékén készülnek. Felidézte, hogy négy éve "egy Tavares nevű portugál kommunista írt Magyarországról hasonló jelentést". A Fidesz frakcióvezetője szerint itt lenne az ideje annak, hogy a "hazug, alaptalan állítások" után szülessen egy olyan jelentés is az Európai Unióban, amely arról szól, kik a felelősek azért, hogy Európa elvesztette biztonságát, amikor utat nyitott az illegális bevándorlásnak és annak árnyékában sok száz ember vesztette életét terrortámadásokban.