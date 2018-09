Kocsis: gyanakvással fogadjuk a brüsszeli javaslatot a Frontex megerősítéséről

A Fidesz parlamenti frakcióvezetője gyanakvással fogadja azt a brüsszeli felvetést, miszerint meg akarják erősíteni a Frontexet, az unió határőrizeti ügynökségét.



Kocsis Máté az M1 aktuális csatorna kedd reggeli műsorában kijelentette: "Brüsszel a migrációt nem megállítani, hanem megszervezni akarja", éppen ez adja az aggályaik alapját.



A frakcióvezető hangsúlyozta: a határőrizet megerősítése önmagában üdvözlendő, az azonban már kevésbé, hogy úgy akarnak Magyarországtól elvonni jogot, hogy az ország közben ellátja ezt a feladatot.



"Amelyik tagállam meg tudja oldani a saját határvédelmét, és nem kér ehhez segítséget, illetve betartja a schengeni szabályokat, arra az országra ez ne vonatkozzon, hiszen mégiscsak szuverenitási kérdéseket érint" - fogalmazott Kocsis Máté.



A frakcióvezető a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában a Sargentini-jelentéssel kapcsolatban közölte: a parlamentnek kötelessége kiállni Magyarország igaza mellett. A dokumentum hemzseg a valótlanságoktól, s hamis képet fest Magyarországról - mondta.



Hozzátette, a "büntető jelentés" azért született, mert a magyarok több fórumon kinyilvánították azt az akaratukat, hogy "nem leszünk bevándorló ország, megvédjük a határainkat, és ellen fogunk állni a bevándorláspárti brüsszeli politikának".



A kormánypárt frakcióvezetője úgy fogalmazott, ha az országot politikai támadás éri, akkor politikai válaszokat kell adni, viszont ebben az esetben jogi támadás is érte; a jelentést csalással fogadták el, hiszen nem volt meg a kétharmad, csak úgy, hogy nem vették figyelembe a tartózkodó szavazatokat.



Kocsis Máté elmondta azt is, a jövő évi európai parlamenti választások után valószínűleg ez a helyzet meg fog változni; "ez a lejárt szavatosságú, mostani Európai Parlament a még hátralevő pár hónapot felhasználhatja arra, hogy az európai polgárok számára elfogadhatatlan, vagy az ő érdekeiket nem szolgáló bevándorláspolitikát folytasson". Azt is megtehetik - s mindenki készüljön fel arra -, hogy lesz még Magyarországgal szemben támadás, de azt nem tudják elkerülni, hogy jövőre az európai polgárok ítéletet mondjanak felettük - hangsúlyozta.