Kocsis: a Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított "Stop Soros" törvényjavaslatot

A Fidesz frakcióelnöksége támogatja a szigorított "Stop Soros" törvényjavaslatot, különösen azt, hogy az illegális bevándorlás szervezése bűncselekménnyé váljon - közölte Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője hétfőn Budapesten, sajtótájékoztatón.



A politikus szerint a parlamenti választáson részt vevők egyértelműen kinyilvánították: nem akarják, hogy Magyarország bevándorlóországgá váljon, ezt a célt segíti elő a "Stop Soros".



A Fidesz frakcióelnöksége üdvözli, hogy a szigorodó "Stop Soros" törvénycsomag szerint - amely kedden kerül az Országgyűlés elé - önálló büntető törvénykönyvi (Btk.) tényállás lesz az illegális bevándorlás szervezése, ez ugyanis kellő súlyt ad ahhoz, hogy megfékezhessék a törvénytelen migráció szervezését, amely biztonsági kockázatot jelent - mondta Kocsis Máté, aki a törvénycsomag súlypontjának tartja a Btk.-módosítást.



Az előterjesztés szerint a jogellenes bevándorlás elősegítését az követi el, aki szervezett tevékenységet folytat azért, hogy Magyarországon menedékjogi eljárás kezdeményezését tegye lehetővé olyasvalakinek, aki nincs üldözésnek kitéve, illetve aki egy Magyarországra jogellenesen belépő vagy itt jogszerűtlenül tartózkodó embernek tartózkodási jogcímet szerez. Ez - vétségi alakzatban - 50-90 nap elzárással büntetendő - ismertette a frakcióvezető a tervezett szabályozást.



Közölte: ha valaki anyagi eszközöket szolgáltat a jogellenes bevándorlás elősegítéséhez vagy azt rendszeresen folytatja, illetve vagyoni haszonszerzés miatt vagy többeknek nyújt segítséget, továbbá ha a határtól számított 8 kilométeres távolságon belül teszi, akkor egy év szabadságvesztéssel büntetendő.



A politikus azt is elmondta, hogy a szervező tevékenység - definíciója szerint - megvalósulhat úgy, hogy határmegfigyelést szervez valaki, információs anyagot készít, terjeszt vagy erre megbízást ad, illetve a jogellenes bevándorlás szervezésére irányuló hálózatot épít vagy működtet. Ezen esetekben kitiltásnak is helye van a javaslat szerint.



Arra a felvetésre, hogy sajtóhírek szerint a német CDU két feltételhez - a "Stop Sorosról" szóló velencei bizottsági vélemény megvárásához, valamint a CEU-megállapodás megszületéséhez - köti a Fidesz néppárti tagságát, Kocsis Máté úgy reagált: nem kaptak semmilyen ultimátumot az Európai Néppárttól.



Az azonban teljesen nyilvánvaló - folytatta -, hogy a pártcsalád komoly nyomás alá került a Soros-hálózat tevékenységét illetően, hiszen a Fidesz néppártból kizárását szorgalmazó Human Rights Watch Soros-pénzből működik. Szavai szerint Magyarországot és a Fideszt el akarják távolítani az illegális bevándorlás útjából.



A frakcióvezető ugyanakkor jelezte, hogy természetesen figyelembe fogják venni a Velencei Bizottság véleményét.



Abból viszont nem engednek, hogy Magyarország nem akar bevándorlóországgá válni - mondta.



Egy másik kérdésre tudatta: a héten benyújtják a "Stop Soroshoz" kapcsolódó alaptörvény-módosítási javaslatot is, a szándékuk pedig az, hogy az Országgyűlésben párhuzamosan tárgyalják a két indítványt.