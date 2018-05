Kocsis-Cake Olivio veszi át Karácsony Gergely parlamenti mandátumát

Az önkormányzati választásokra és zuglói polgármesteri munkájára szeretne koncentrálni Karácsony Gergely, a Párbeszéd társelnöke, ezért hétfőn benyújtja az országgyűlési mandátumáról szóló lemondását, helyét Kocsis-Cake Olivio pártigazgató veszi át - jelentették be a Párbeszéd vezetői vasárnap a fővárosban tartott sajtótájékoztatójukon.



A párt taggyűlése után tartott sajtóeseményen Karácsony Gergely két napirendi pontot emelt ki, az egyik az idei országgyűlési választások tapasztalatairól és a további teendőkről tartott stratégiai vita, a másik a mandátumának átadása volt. A stratégiai vitában döntés még nem született, de továbbra is két célt tartanak fontosnak, meg kell újítani Magyarországon a baloldali politizálást, és szövetséget kell kötni azért, hogy az Orbán-kormányt leváltsák - tette hozzá a társelnök. Kocsis-Cake Olivio azt mondta, nagy örömmel készül a parlamenti munkára, és nagy erővel szeretné megvalósítani a Párbeszéd innovatív javaslatait.



Hozzátette: az országgyűlési frakcióban esélyegyenlőséggel, szociális kérdésekkel, uniós témákkal és nemzetpolitikával is szívesen foglalkozik majd. "A Párbeszéd szerintem a kovásza lehet annak, hogy a következő időben összehozzunk olyan ellenzéki együttműködést, amely alkalmas arra, hogy 2022-ben leváltsuk a kormányt, én ebben szeretnék dolgozni" - mondta. Szabó Tímea, a Párbeszéd társelnöke, frakcióvezetője hangsúlyozta: a parlamenti frakció is a szociális demokrácia megteremtésén dolgozik majd, és meg szeretnék mutatni, hogy van olyan baloldali alternatíva a politikai palettán, amelyik képes az embereket az "elnyomásból" kihozni.



Úgy fogalmazott: "nem a széthúzásban vagyunk érdekeltek, nem a kirekesztésben, nem a gyűlöletkeltésben, hanem a szolidaritásban, az összetartásban, a közös munkában és az együttműködésben.