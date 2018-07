Kitiltotta a strandokról a migráns árusokat az olasz belügyminiszter

Biztonságos tengerpart névvel rendelt el hatósági fellépést Matteo Salvini olasz belügyminiszter pénteken az olaszországi tengerparti strandokon a legkülönbözőbb használati cikkeket és szolgáltatásokat áruló migránsokkal szemben.



A római belügyminisztériumban tartott sajtótájékoztatón Salvini kijelentette: azoknak az olaszoknak, akik szerencsések és a napernyők alatt pihenhetnek, joguk van, hogy ezt biztonságban tegyék.



A belügyminiszteri rendelet szerint idén nyáron az olaszországi tengerpartokat tüzetes ellenőrzésnek vetik alá a strandokon mozgóárusként tartózkodó bevándorlók eltávolítására. A helyi rendőrségek feladata lesz a tengerparti járőrszolgálat megerősítése. Ehhez a belügyminisztérium a dél-olaszországi szervezett bűnözéstől lefoglalt forrásokat használja fel.



Azokról a bevándorlókról van szó, akik az olaszországi strandokon a legkülönbözőbb strandcikkeket cipelik magukkal és árusítják: a bizsuktól a napszemüvegeken át a labdákig és a fürdőruhákig, sőt élelmiszerig. Van közöttük észak-afrikai, közép-afrikai és ázsiai származású is. Szolgáltatásként tetoválást és frizurakészítést, valamint kínai masszázst is ajánlanak. Közismerten "vu' comprának" nevezik őket olaszul, mivel ezt a mondatot (akarsz vásárolni?) ismétlik folyamatosan, miközben portékájukat kínálják.



A hatályos olasz törvények szerint az árusok, mivel feketén végzik tevékenységüket, 100 eurótól 7 ezer euróig terjedő bírsággal büntethetők az áru lefoglalásával, ezt azonban a hatóságok eddig ritkán hajtották végre.



Matteo Salvini most felszólította a tengerparti önkormányzatok polgármestereit és a helyi kereskedőket is, hogy aktívan tegyenek a migránsok eltávolításáért.



A Confesercenti olasz kereskedelmi, idegenforgalmi és szolgáltatási szövetség üdvözölte a belügyminiszteri intézkedést, hangsúlyozva, hogy az érintett ágazatokban Olaszországban mintegy 100 ezer bevándorló dolgozik feketén, 22 milliárd euró forgalomtól fosztva meg a törvényesen ugyanezen a területen dolgozókat.