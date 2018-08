Kiszabadult a börtönből a halálos balesetet okozó Eva Rezesova

Eva Rezesová (j) börtönbüntetésének kétharmadát letöltve, hat év után elhagyja a Nagy Ignác utcai fővárosi büntetés-végrehajtási intézetet 2018. augusztus 28-án.

MTI Fotó: Lakatos Péter

Hat év börtön után szabadlábra helyezték a négy halálos áldozatot követelő közlekedési baleset okozása miatt elítélt Eva Rezesovát, aki a Nagy Ignác utcai fővárosi büntetés-végrehajtási intézetből kedd délelőtt távozott.A szlovák nőt jogerősen 9 év börtönre ítélték, ugyanakkor a jogszabályok szerint büntetése kétharmadának letöltése után szabadulhatott. Miután a 2012 augusztusában történt baleset óta majdnem egyfolytában fogva tartották, a hat év most telt le. A szabadon bocsátásra sajtóhírek szerint többek között az elítélt jó magaviselete miatt nyílt lehetőség.A Fiat kigyulladt, a benne ülő két házaspár meghalt. Eva Rezesová - nagy értékű, biztonsági berendezésekkel jól felszerelt terepjárójában - enyhe sérüléseket szenvedett.A Budapest Környéki Törvényszék 2014 szeptemberében kihirdetett másodfokú, jogerős ítéletének szóbeli indoklása szerint a vádlott bűnössége kétséget kizáróan bizonyított, a szakértők szerint a baleset még a nagy sebesség ellenére is elkerülhető lett volna, ha a sofőr nem ittas.A bíróság kizárta, hogy a baleset áldozatainak autója hirtelen sávot változtatott, és Eva Rezesová ezért nem tudta elkerülni a balesetet.A bíró a büntetés mértékéről négy éve elmondta:A bíróságnak a hét és fél éves középmértékből kell kiindulnia. Súlyosbító körülmény volt a halálos áldozatok száma és a vádlott vezetési stílusa.Alkoholos befolyásoltsága kapcsán arról beszélt, hogy arcüreggyulladásra és köhögésre szedett gyógyszereket, illetve a baleset után, közvetlenül sokkos állapotban nagyon szomjasnak érezte magát, és véletlenül egy vodkás üveget húzott meg.Ugyanakkor Eva Rezesová az eljárás során többször is megbánást tanúsított, és kifejezte, hogy sajnálja a történteket.A büntetőper kapcsán egyes igazságügyi műszaki szakértők tevékenységét nyilvános kritika érte, illetve pártosság gyanúja miatt két szakértőt kizárt a bíróság az eljárásból.Szlovák sajtóhírek szerint a vádlott a kassai "Rezes klán" egyik tagja. Apja Alexander Rezes, az 1990-es években Vladimír Meciar kormányának közlekedési minisztere, a kassai vasmű privatizációjának kulcsszereplője, az ország második leggazdagabb embere volt.